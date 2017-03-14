Жители Нефтяников вновь жалуются на неприятный запах

Как сообщили порталу Om1.ru жители Советского округа, со второй половины дня в воздухе ощущается резкий неприятный запах. В частности, жалобы поступили с улиц 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира. Водители отмечают, что на трассе при подъезде к Омску в районе Красноярского тракта тоже стоит едкий химический запах.

— Запах резкий, даже нос закладывает, — рассказала жительница Нефтяников, звонившая по этому поводу в МЧС.

Омичи не исключают, что в северной промзоне города вновь произошли выбросы вредных веществ. Между тем в МЧС факт утечки газа пока не подтверждают.

Денис Ахрамов, руководитель пресс-службы МЧС России по Омской области:

— Вы стали первыми, кто нам об этом сообщил. Никаких массовых жалоб пока не поступало.

Главная новость по теме Следственный комитет не подтвердил факт выбросов на семи крупных предприятиях Омска.

Напомним, в предыдущий раз выбросы были зафиксированы в городе в ночь с 9 на 10 марта. Тогда едкий запах почувствовали сначала жители Советского и Кировского округов, а позже он распространился по всему Омску. Выяснилось, что в атмосферу попал этилмеркаптан — вещество, которое используется в промышленном производстве и добавляется в газ для обнаружения утечек, — причем его концентрация превысила допустимые нормы в 400 раз.

Источник выбросов до сих пор не обнаружен. Проверку ведут сразу несколько ведомств, в числе подозреваемых — семь промышленных объектов в Советском округе. Однако сегодня Следственный комитет заявил, что на этих предприятиях факт вредных выбросов не подтвердился. Для установления виновника следователям может потребоваться до двух месяцев.