День воссоединения с Россией в Севастополе отметят тематическими акциями и концертами

1. Выставка фоторабот «С Россией вместе навсегда!».

15 марта,

КИЦ, ул. Павла Корчагина, 1 2. Документально-историческое досье «Севастополь. Крым. Россия: хроники русской весны» 14:00,

15 марта,

ЦГДБ им. А. Гайдара, ул. Ленина, 76 3. Круглый стол с представителями юстиции и участниками клубных формирований «Мы в правовом поле РФ» 16:00,

15 марта,

Балаклавский Дворец культуры 4. Открытие тематической фотовыставки «От бастионов Севастополя до вершин законодательной власти» 11:00,

16 марта,

ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

Фиолентовское шоссе, 3 5. Час краеведения «Навеки вместе» 12:00,

16 марта, библиотеки-филиалы «ЦБС для детей» 6. Тематический час «Крым и Россия — общая судьба» 13:00,

16 марта,

КИЦ, ул. Павла Корчагина, 1 7. Ток-шоу «Взгляд через объектив» 16:00,

16 марта, ЦГБ им. Л. Н. Толстого,

ул. Ленина, 51 8. Общегородская молодежная акция, посвященная празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию 16:00,

16 марта,

пл. Нахимова 9. Вечер отдыха «Мы вместе! Мы дома!» 16 марта,

ДК с. Фронтовое 10. Тематическая программа ко Дню возвращения города Севастополя в Россию 17:00,

БЦКС клуб, пос. Штурмовое 11. Концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» и народной артистки России Светланы Безродной 19:00,

16 марта,

СЦКиИ, ул. Ленина, 25 12. День открытых дверей ко Дню возвращения города Севастополя в Россию 16 марта,

музей им. М. П. Крошицкого,

пр. Нахимова, 9 13. Презентация и безвозмездная передача новой книги для детей и подростков «Крымская война. Оборона Севастополя» из серии «Великие полководцы и флотоводцы России» 16 марта,

СЦКиИ, ул. Ленина, 25,

Исторический бульвар, Панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» 14. Открытие тематической фотовыставки «Государственная символика России и Севастополя» с 16 по 31 марта,

ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

Фиолентовское шоссе, 3 15. Трансляция фильма «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» с 16 по 18 марта, экраны РСВО города Севастополя 16. Турнир по волейболу среди мужчин и женщин, посвященный Дню возвращения города Севастополя в Россию с 16 по 19 марта,

СевГУ, СОШ № 8 17. Открытое первенство Севастополя по спортивной акробатике, посвященное Дню возвращения города Севастополя в Россию с 16 по 19 марта,

АНО СК «Чайка»,

ул. Костомаровская, 3 18. Высадка деревьев в сквере в районе улицы Николая Музыки 10:00,

17 марта,

ул. Николая Музыки, 78−82 19. Открытие выставки фотографий и нагрудных знаков «Крым. Референдум 2014» 12:00,

17 марта,

Балаклавский Дворец культуры 20. Демонстрация тематического фильма ко Дню возвращения города Севастополя в Россию 13:00,

17 марта.

БЦКС, клуб пос. Хмельницкое, 1 21.

Праздничный концерт, посвященный Дню возвращения города Севастополя в Россию 14:00, 17 марта,

СЦКИ, ул. Ленина, 25 22.

Праздничный концерт «Мы едины!» 16:00,

17 марта,

сквер клуба «Инкерман» 23.

Праздничный концерт ко Дню возращения города Севастополя в Россию 16:00,

17 марта, ДК «Инкерман» 24.

Открытый турнир по регби в рамках спортивно-патриотической акции «В родную гавань» 17:00,

17 марта,

Стадион «Металлист»,

ул. 2-я Бастионная 25.

Тематический концерт «Мы едины и тем сильны» 17:00,

17 марта,

Дом Культуры с. Терновка 26. Устный журнал «Время. События. Люди» 17:00,

17 марта,

ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию», ул. Кулакова, 1 27. Открытие выставки «Севастопольская выставка — 2014» по отдельному плану,

17 марта,

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал», ул. Ленина, 35 28. Утренник, посвященный Дню возвращения города Севастополя в Россию по отдельному плану,

17 марта,

ГКУ «Социальный приют для детей»,

ул. Окопная, 9 29. Тематические занятия социальных педагогов, посвященные Дню возвращения города Севастополя в Россию по отдельному плану,

17 марта,

ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,

ул. Николая Музыки, 20 30. Отчетный концерт «Севастополь с Россией навсегда» творческих коллективов учреждений дополнительного образования 17 марта,

КИЦ, ул. Павла Корчагина, 1 31. Мероприятия, посвященные Дню возвращения города Севастополя в Россию:

— возложение венка и цветов к Вечному огню.

— торжественный митинг и полевая кухня.

— концертная программа 18 марта.

10:00,

мыс Хрустальный,

Скульптурная композиция «Солдат и Матрос» 32. Акция по благоустройству памятников погибшим войнам 10:00,

18 марта, Максимова дача 33. Концертная программа, посвященная празднованию 3-й годовщины Дня возвращения города Севастополя в Россию 10:00,

18 марта,

Скульптурная композиция «Солдат и Матрос» 34. Торжественное мероприятие, посвященное годовщине референдума о статусе Крыма и Севастополя 11:00,

18 марта,

зал «Адмирал»,

отель Best Western «Севастополь» 35.

Всероссийская акция «Крымская весна» 11:00,

18 марта,

ЦГБ им. Л. Н. Толстого,

ул. Ленина, 51 36. Молодежный автопробег, посвященный празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию 12:00,

18 марта,

пл. Ушакова 37. Тематическо-познавательная программа «Мы вместе!» 12:00,

18 марта,

клуб села Родное 38. Информационно-тематический радиожурнал «Крым, Севастополь и Россия. Мы вместе» 12:00,

18 марта,

КИЦ, ул. Павла Корчагина, 1 39. Всероссийская акция Ассоциации студенческих спортивных клубов России «Крымская весна 2017» 12:00,

18 марта,

Приморский бульвар,

Солнечные часы 40. Кинопоказ, посвященный годовщине Дня возвращения города Севастополя в Россию 14:00,

18 марта, БЦКС,

клуб.

пос. Первомайка 41. Концерт «Марш-парад» оркестра народных инструментов имени К. Смирнова 14:00,

18 марта,

КК «Корабел»,

ул. Рабочая, 2 42. Тематическая программа ко Дню возвращения города Севастополя в Россию 16:00,

18 марта, БЦКС, клуб 1 отделения «Золотая Балка» 43. Праздничный концерт «Это Крым! Это Россия!» 16:00,

18 марта,

Дом культуры с. Верхнесадовое 44. Праздничный концерт, посвященный празднованию 3-й годовщины Дня возвращения города Севастополя в Россию 17:00, 18 марта,

пл. Нахимова 45. Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню возвращения города Севастополя в Россию 18 марта,

библиотека с. Андреевка 46. Праздничный концерт «Это Крым и, по совести, это Россия» 18 марта,

Дом культуры с. Верхнесадовое 47. Чемпионат Севастополя по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню возвращения города Севастополя в Россию 09:00,

19 марта,

СК «Муссон»,

ул. Вакуленчука, 29 48. Концертная программа «Крымская весна» 12:00,

19 марта,

Дом культуры с. Вишневое 49. Юбилейный отчетный концерт оркестра русских народных инструментов «Садко», посвященный 50-летию созданию коллектива 19 марта,

ДОФ,

ул. Ленина, 9.