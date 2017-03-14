Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Психологи определили, что значит «хороший человек»
В Москве погиб известный криминальный авторитет
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
5 фантастических технологий продления жизни
Психологи определили, что значит «хороший человек»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
18:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Магаданские чиновники отметили активность воронежцев при получении бесплатного гектара

На землю претендуют 1,1 тыс россиян.

Руководство департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области отметило активность воронежцев в получении бесплатного гектара земли. Бесплатно получить землю на пять лет в этом регионе пожелали 1,1 тыс. человек, сообщил пресс-центр правительства Магаданской области во вторник, 14 марта.

Наряду с Воронежем, заявки пришли от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ярославской и Новосибирской областей. Новороссийска, Астрахани, Мурманска. Больше всего претендентов на бесплатный гектар оказалось в самой Магаданской области.

Россияне могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Чаще всего жители берут землю под строительство домов и дач, садоводчество, для туристических и охотничьих целей. Около десяти заявок — коллективные.

Земельный фонд Магаданской области составляет 46,2 млн га. В рамках программы предоставят более 14 млн га.

Помимо Магаданской области, гектар земли предоставляют в Приморском и Камчатском крае, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской области, республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе. Власти выделили по одному муниципальному району, в котором предоставляют бесплатные участки. Для жителей Дальнего Востока программа стартовала раньше — в июне 2016 года. Цель закона — привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению территорий в Дальневосточном федеральном округе.

Контекст

По данным Минвостокразвития, за первые 10 дней действия программы в России жители Воронежской области подали 54 заявления на получение земли. Ранее руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова сообщала, что заявки на «Дальневосточный гектар» подали лишь четверо жителей региона. Вместе с тем Росреестр отметил интерес воронежцев к программе.

Воронежцы могут получить информацию о порядке предоставления услуги на сайте, у администраторов и специалистов центров и офисов «Мои Документы» или по телефону «горячей линии» 8 (473) 226 99 99. Заявления принимают как в МФЦ, так и через интернет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
История живущих в воронежском лесу сирот оказалась фейком
Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в армии РФ
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Франсуа Фийону предъявлены обвинения в растрате госсредств
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Более 100 тысяч человек в США остались без света из-за снегопада
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь