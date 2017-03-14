Магаданские чиновники отметили активность воронежцев при получении бесплатного гектара

Руководство департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области отметило активность воронежцев в получении бесплатного гектара земли. Бесплатно получить землю на пять лет в этом регионе пожелали 1,1 тыс. человек, сообщил пресс-центр правительства Магаданской области во вторник, 14 марта.

Наряду с Воронежем, заявки пришли от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ярославской и Новосибирской областей. Новороссийска, Астрахани, Мурманска. Больше всего претендентов на бесплатный гектар оказалось в самой Магаданской области.

Россияне могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Чаще всего жители берут землю под строительство домов и дач, садоводчество, для туристических и охотничьих целей. Около десяти заявок — коллективные.

Земельный фонд Магаданской области составляет 46,2 млн га. В рамках программы предоставят более 14 млн га.

Помимо Магаданской области, гектар земли предоставляют в Приморском и Камчатском крае, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской области, республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе. Власти выделили по одному муниципальному району, в котором предоставляют бесплатные участки. Для жителей Дальнего Востока программа стартовала раньше — в июне 2016 года. Цель закона — привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению территорий в Дальневосточном федеральном округе.

Контекст

По данным Минвостокразвития, за первые 10 дней действия программы в России жители Воронежской области подали 54 заявления на получение земли. Ранее руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова сообщала, что заявки на «Дальневосточный гектар» подали лишь четверо жителей региона. Вместе с тем Росреестр отметил интерес воронежцев к программе.

Воронежцы могут получить информацию о порядке предоставления услуги на сайте, у администраторов и специалистов центров и офисов «Мои Документы» или по телефону «горячей линии» 8 (473) 226 99 99. Заявления принимают как в МФЦ, так и через интернет.