Мосгорсуд снизил компенсацию оправданным по делу о покраске звезды руферам

В остальном решение Таганского районного суда оставлено без изменения, добавили в пресс-службе.

«Московский городской суд изменил постановление суда первой инстанции, взыскав с министерства финансов РФ в пользу Лепешкиной 622 521 руб., взыскав с министерства финансов РФ в пользу Лепешкиной 622 521 руб., в пользу Широкожухова 450 333 руб. Постановление в части взыскания в пользу Лепешкиной с Минфина расходов на оплату юридической помощи отменено, материалы уголовного дела в этой части направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда», — сказал представитель суда.

Таким образом, сумма компенсации снижена с 2,167 млн руб. до почти 2,12 млн руб.

Таким образом, сумма компенсации снижена с 2,167 млн руб. до почти 2,12 млн руб.

Суд посчитал обоснованными требования оправданных парашютистов в части возмещения им расходов на адвокатов. Анне Лепешкиной и Евгении Коротковой за услуги адвокатов суд постановил взыскать с Минфина 460 тыс. рублей и 220 тыс. рублей соответственно. В части утраченного заработка на период уголовного преследования суд обязал Минфин выплатить фигуранткам 207 и 194 тыс. рублей.

Как сообщалось, Таганский суд Москвы 16 сентября 2016 года частично удовлетворил иск оправданных парашютистов, которые требовали более 3 млн руб. за незаконное уголовное преследование.

Суд оправдал четырех фигурантов дела о вандализме на высотке в Москве

Также за услуги адвокатов должны были получить возмещение из бюджета Алексей Широкожухов и Александр Погребов — 260 тыс. рублей и 500 тыс. рублей, соответственно. В качестве компенсации за утраченный заработок оправданные получат 194 и 132 тыс. рублей.

Между тем судья отклонила иск в части заявленных требований о компенсации расходов на аренду парашютного оборудования, которое фигуранты брали для тренировок на время, когда их личное снаряжение находилось у следствия.

Представители прокуратуры Москвы и Минфина тогда просили отклонить заявленные требования как необоснованные.

Украинский флаг на шпиле

Утром 20 августа 2014 года неизвестные вывесили на шпиле высотки на Котельнической набережной украинский желто-синий флаг размером 3 на 6 метров и закрасили синей краской верхушку звезды, венчающей шпиль здания. Через два дня ответственность за покраску звезды взял на себя украинский руфер Павел Ушевец (Гриша Mustang Wanted), который заявил о невиновности задержанных фигурантов.

Молодые люди отрицали свою причастность к покраске звезды на шпиле высотки и вывешиванию флага Украины. По их словам, они оказались на месте преступления случайно, совершая прыжок с крыши, которая находится на несколько десятков метров ниже, чем шпиль со звездой.

Таганский суд Москвы 10 сентября 2015 года оправдал четырех подсудимых, признав виновным в пособничестве вандализму руфера Владимира Подрезова и приговорив его к двум годам трем месяцам колонии.

Мосгорсуд 17 декабря прошлого года признал законным оправдательный приговор четырем фигурантам дела, а Подрезову назначил наказание в виде 2 лет и 10 месяцев ограничения свободы, исключив из приговора упоминание о его предыдущей судимости.