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18:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Молодежь Башкирии может стать экспертами Росмолодежи

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Федеральное агентство по делам молодежи проводит отбор экспертов для оценки работ в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Искать экспертов Росмолодежь будет вместе со своим Общественным советом.

Источник: Башинформ

Для того, чтобы войти в пул общественных экспертов, необходимо иметь высшее профессиональное образование, практический опыт работы в сфере поддержки молодёжных инициатив и реализации государственной молодёжной политики, а также не иметь прямой или косвенной связи с оцениваемыми проектами.

Резюме нужно высылать на почту: grant@fadm.gov.ru.

Сроки подачи — до 1 апреля, итоги конкурса будут подведены 1 мая.

Кандидату в эксперты также нужно представить минимум две рекомендации — от регионального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной молодёжной политики, вуза или молодёжной общественной организации.

После этого с соискателем проводится ещё один этап отбора — онлайн-собеседование. Такой подход призван повысить прозрачность отбора проектов на грантовом конкурсе и привлечь к экспертизе новых специалистов.

Напомним, всероссийский конкурс молодёжных проектов проходит в несколько этапов: всероссийский интернет-отбор претендентов на получение грантовой поддержки среди НКО, конкурс проектов в рамках всероссийских и окружных молодёжных форумов, а также всероссийский интернет-отбор претендентов на получение грантовой поддержки среди физических лиц.

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