Молодежь Башкирии может стать экспертами Росмолодежи

Для того, чтобы войти в пул общественных экспертов, необходимо иметь высшее профессиональное образование, практический опыт работы в сфере поддержки молодёжных инициатив и реализации государственной молодёжной политики, а также не иметь прямой или косвенной связи с оцениваемыми проектами.
Резюме нужно высылать на почту: grant@fadm.gov.ru.
Сроки подачи — до 1 апреля, итоги конкурса будут подведены 1 мая.
Кандидату в эксперты также нужно представить минимум две рекомендации — от регионального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной молодёжной политики, вуза или молодёжной общественной организации.
После этого с соискателем проводится ещё один этап отбора — онлайн-собеседование. Такой подход призван повысить прозрачность отбора проектов на грантовом конкурсе и привлечь к экспертизе новых специалистов.
Напомним, всероссийский конкурс молодёжных проектов проходит в несколько этапов: всероссийский интернет-отбор претендентов на получение грантовой поддержки среди НКО, конкурс проектов в рамках всероссийских и окружных молодёжных форумов, а также всероссийский интернет-отбор претендентов на получение грантовой поддержки среди физических лиц.