Молодежь Башкирии может стать экспертами Росмолодежи

Для того, чтобы войти в пул общественных экспертов, необходимо иметь высшее профессиональное образование, практический опыт работы в сфере поддержки молодёжных инициатив и реализации государственной молодёжной политики, а также не иметь прямой или косвенной связи с оцениваемыми проектами.

Резюме нужно высылать на почту: grant@fadm.gov.ru.

Сроки подачи — до 1 апреля, итоги конкурса будут подведены 1 мая.

Кандидату в эксперты также нужно представить минимум две рекомендации — от регионального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной молодёжной политики, вуза или молодёжной общественной организации.

После этого с соискателем проводится ещё один этап отбора — онлайн-собеседование. Такой подход призван повысить прозрачность отбора проектов на грантовом конкурсе и привлечь к экспертизе новых специалистов.