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18:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на месте мини-рынка на Димитрова появятся газон и тротуар

Мэрия снесет павильоны после решения суда.

На месте мини-рынка на улице Димитрова появятся газон, тротуарная плитка и асфальт, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии во вторник, 14 марта. Горадминистрация снесет павильоны, когда суд снимет все обеспечительные меры.

Мэрия должна была демонтировать нестационарные торговые объекты (НТО) на улице Димитрова в октябре 2015 года. Тогда владельцы павильонов оказали сопротивление. Продавцы выстроились в «живую цепь», перекрыв доступ к торговым точкам.

Предприниматели подали иск, чтобы оспорить действия администрации. Железнодорожный райсуд наложил обеспечительные меры, запрещающие мэрии демонтировать НТО до завершения разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, обеспечительные меры уже сняли с 31 павильона. Судебное заседание о снятии мер с 13 НТО пока не назначено.

Всего будет демонтировано около 60 павильонов.

— Пока мы не можем демонтировать ни одной торговой точки. Необходимо, чтобы обеспечительные меры сняли со всех НТО, потому что павильоны размещены под одной крышей и соединены смежными конструктивными элементами. Мы бы в любом случае снесли павильоны — нам не нужно разрешения суда, потому что у владельцев нет документов, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, владельцы незаконных павильонов проинформированы о наличии свободных мест на рынках Воронежа. Также предпринимателей ознакомили с условиями участия в аукционах на заключение договоров на размещение НТО.

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