Фотограф Обамы ответил мемом на обвинения в слежке за Трампом из микроволновки

За несколько часов пост набрал более 55 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев, превратившись в вирусный мем. «Картинка сделала мой день и будет делать его каждый день», — заметил пользователь с ником leealem.

«Кто бы ни создал этот мем — отличная работа! Я проверил свою микроволновку и обнаружил, что там нет Обамы. Это грустно», — пошутил другой.

Сам Суза подчеркнул, что не имеет отношения к созданию смешной картинки. «Кто-то отфотошопил один из моих снимков. Для справки, это был не я», — заявил он.