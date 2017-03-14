В Перми может появиться второй «Арбат»
Пешеходной предлагают сделать улицу Полины Осипенко.
Пешеходной предлагают сделать улицу Полины Осипенко.
В Перми может появиться второй «Арбат». Идею сделать пешеходной ещё одну улицу краевой столицы предложила «Пермская
Пока городские власти не вынесли окончательного решения по этому вопросу. Их смущает сильная загруженность этого участка улицы. В администрации решили проанализировать предложение компании и посмотреть, как прекращение автомобильного движения на этой улице может сказаться на дорожной обстановке в Перми в целом.
Напомним, сейчас в краевой столице уже есть свой «Арбат» на Пермской улице.