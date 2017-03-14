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22:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми может появиться второй «Арбат»

Пешеходной предлагают сделать улицу Полины Осипенко.

Источник: Аргументы и факты

В Перми может появиться второй «Арбат». Идею сделать пешеходной ещё одну улицу краевой столицы предложила «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Как сообщает Business class, компания обратилась с просьбой в пермскую администрацию. По задумке инициаторов, пешеходная зона должна проходить от улицы 25 Октября до Сибирской.

Пока городские власти не вынесли окончательного решения по этому вопросу. Их смущает сильная загруженность этого участка улицы. В администрации решили проанализировать предложение компании и посмотреть, как прекращение автомобильного движения на этой улице может сказаться на дорожной обстановке в Перми в целом.

Напомним, сейчас в краевой столице уже есть свой «Арбат» на Пермской улице.

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