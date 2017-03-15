В Воронеже открыли памятную доску Василию Пескову

Мемориальная доска писателю и журналисту Василию Пескову открылась в Воронеже во вторник, 14 марта. Памятный знак установили на стене Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, где в 1946—1947 годах учился Песков.

Деньги на установку мемориальной доски знаменитому выпускнику собрали студенты и преподаватели колледжа. Директор учебного заведения Людмила Анищева рассказала, что сбор стартовал в сентябре 2016 года. Необходимую сумму собрали быстро, но установку доски отложили до 14 марта, дня рождения Василия Пескова.

— Мы всегда знали о том, что Василий Песков — выпускник нашего колледжа. При его жизни мы вели с ним переписку, а когда он бывал в Воронеже, он часто заходил к нам в колледж. Когда к нам поступают новые студенты, мы первым делом ведем их в наш музей, где хранится немало реликвий со времени обучения у нас Пескова, возим их в деревню Орлово, где он родился и где развеян его прах. Безусловно, для нас это большая гордость, — рассказала Людмила Анищева.

По словам директора колледжа, памятный знак Василию Пескову немного доработают: рядом с мемориальной доской появится фотоаппарат.

Контекст

Василий Песков — советский и российский журналист, писатель, натуралист. Уроженец села Орлово в Воронежской области. Работал сотрудником воронежской газеты «Молодой коммунар». С 1975 по 1990 годы вел телепередачу «В мире животных». С 1956 года и до последних лет жизни Василий Песков был фотокорреспондентом и очеркистом «Комсомольской правды». Автор более 20 книг. После смерти Василия Пескова имя писателя присвоили Воронежскому государственному биосферному заповеднику и школе в Новоусманском районе, где он учился. В 2016 году в честь Василия Пескова назвали новую улицу в Центральном районе Воронежа и остров в Охотском море.