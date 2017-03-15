Девять старинных домов в Нижнем Новгороде продают по 1 рублю

Девять старинных домов в Нижнем Новгороде планируют выставить на торги с начальной ценой по 1 рублю, сообщила на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Ирина Брагина.

По ее словам, инвесторы, готовые купить объекты культурного наследия, должны привести здания в надлежащее состояние. Начальная цена на торгах установлена в размере одного рубля, однако она может и вырасти. Кроме того, с некоторыми домами будут проданы и земельные участки за дополнительную стоимость.

Но перед началом аукциона объекты должны быть признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии. В прогнозный план по продаже включено девять зданий в центре города.