В Башкирии дыру в асфальте спрятали под ковер
Курьезная дорожная ситуация возникла сегодня, 14 марта, на одной из улиц города Туймазы. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Курьезная дорожная ситуация возникла сегодня, 14 марта, на одной из улиц города Туймазы. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
На одной из улиц участок проезжей части сегодня с утра предстал взору пешеходов и автомобилистов в неожиданном виде — он был огорожен специальными стойками и прикрыт настоящим ковром.
Можно было бы предположить, что ковер является частью новой технологии ямочного ремонта дороги, однако в течение всего светового дня возле этого таинственного места не был замечен ни один дорожный работник, который мог бы пролить свет на загадку его появления посреди улицы.