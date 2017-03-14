В Башкирии дыру в асфальте спрятали под ковер

На одной из улиц участок проезжей части сегодня с утра предстал взору пешеходов и автомобилистов в неожиданном виде — он был огорожен специальными стойками и прикрыт настоящим ковром.

Можно было бы предположить, что ковер является частью новой технологии ямочного ремонта дороги, однако в течение всего светового дня возле этого таинственного места не был замечен ни один дорожный работник, который мог бы пролить свет на загадку его появления посреди улицы.