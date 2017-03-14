Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Украинская судья поразила соцсети «боевым раскрасом»
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
22:43 (мск), источник: БЕЛТА

Киностудия «Беларусьфильм» начала съемки боевика «Черный пес»

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия «Беларусьфильм» начала съемки боевика «Черный пес», сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор киностудии Игорь Поршнев.

Над фильмом, сценарий которого написан по произведениям Николая Чергинца, работают белорусские и российские кинематографисты. Режиссеры картины Александр Франскевич-Лайе, известный по фильму «Майор Ветров», и Владимир Янковский. Продюсер картины — Глеб Шпригов.

В фильме заняты белорусские артисты Игорь Сигов, Павел Харланчук, Анатолий Кот, а также российские актеры Владимир Епифанцев и Карина Разумовская.

«Черный пес» — четырехсерийная картина о современных проблемах, таких как борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. Это рассказ о работе спецслужб. Основное действие картины происходит в Минске. Большая часть интерьерных съемок пройдет на территории республики.

Работу над боевиком планируется завершить до конца нынешнего года.

Игорь Поршнев также добавил, что на киностудии «Беларусьфильм» уже снято два сюжета киноальманаха дебютных работ молодых режиссеров «Мы», всего же будет пять сюжетов, и по планам, с работой зрители смогут познакомиться в дни фестиваля «Лістапад». Кроме того, известный режиссер Дмитрий Астрахан начинает работу над мелодрамой «Жизнь после жизни» по сценарию Олега Данилова. В подготовительном этапе также находится сериал «Ой, мамочки! — 2», детский фильм «Принцесса и тигр». С наступлением теплой погоды будут досняты некоторые сцены фильма «Держись за облака» о монтажниках-высотниках. Кроме того, в подготовительном периоде находятся мультфильмы и документальные фильмы, рассказал гендиректор киностудии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Путин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Голодец: Бедность россиян уникальна
В РФ разработают планы «активной жизни» и «достойной старости»
В отношении Эмманюэля Макрона начато расследование
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь