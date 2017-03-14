Киностудия «Беларусьфильм» начала съемки боевика «Черный пес»

Над фильмом, сценарий которого написан по произведениям Николая Чергинца, работают белорусские и российские кинематографисты. Режиссеры картины Александр Франскевич-Лайе, известный по фильму «Майор Ветров», и Владимир Янковский. Продюсер картины — Глеб Шпригов.

В фильме заняты белорусские артисты Игорь Сигов, Павел Харланчук, Анатолий Кот, а также российские актеры Владимир Епифанцев и Карина Разумовская.

«Черный пес» — четырехсерийная картина о современных проблемах, таких как борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. Это рассказ о работе спецслужб. Основное действие картины происходит в Минске. Большая часть интерьерных съемок пройдет на территории республики.

Работу над боевиком планируется завершить до конца нынешнего года.