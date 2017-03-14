Ученые: одной из причин превращения Сахары в пустыню был человек

На это указывают археологические данные, согласно которым люди, живущие в регионе до его опустынивания, начали разводить домашних животных.

Статья исследователя опубликована в журнале Frontiers in Earth Science.

Ученый проанализировал свидетельства, указывающие на время появления пасторализма на территории пустыни Сахара, и сравнил их с данными о распространении характерной для лесостепи кустарниковой растительности.

Райт обнаружил, что приблизительно восемь тысяч лет назад в районах, окружающих реку Нил, возникли первые пасторальные племена, и в это же время начались экологически изменения, пишет lenta.ru.

По мнению исследователя, одомашнивание животных привело к уменьшению растительного покрова и увеличению альбедо — количества солнечного света, отражающегося от поверхности.

В свою очередь, это оказало влияние на местный климат, делая дожди более редкими, что усилило процесс опустынивания.