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20:39 (мск), источник: Publika.md

Ученые: одной из причин превращения Сахары в пустыню был человек

Геолог Дэвид Райт (David Wright) из Сеульского университета выяснил, что человек мог быть одной из основных причин появления пустыни Сахара.

Источник: Publika.md

На это указывают археологические данные, согласно которым люди, живущие в регионе до его опустынивания, начали разводить домашних животных.

Статья исследователя опубликована в журнале Frontiers in Earth Science.

Ученый проанализировал свидетельства, указывающие на время появления пасторализма на территории пустыни Сахара, и сравнил их с данными о распространении характерной для лесостепи кустарниковой растительности.

Райт обнаружил, что приблизительно восемь тысяч лет назад в районах, окружающих реку Нил, возникли первые пасторальные племена, и в это же время начались экологически изменения, пишет lenta.ru.

По мнению исследователя, одомашнивание животных привело к уменьшению растительного покрова и увеличению альбедо — количества солнечного света, отражающегося от поверхности.

В свою очередь, это оказало влияние на местный климат, делая дожди более редкими, что усилило процесс опустынивания.

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