Ученые: одной из причин превращения Сахары в пустыню был человек
Геолог Дэвид Райт (David Wright) из Сеульского университета выяснил, что человек мог быть одной из основных причин появления пустыни Сахара.
Геолог Дэвид Райт (David Wright) из Сеульского университета выяснил, что человек мог быть одной из основных причин появления пустыни Сахара.
На это указывают археологические данные, согласно которым люди, живущие в регионе до его опустынивания, начали разводить домашних животных.
Статья исследователя опубликована в журнале Frontiers in Earth Science.
Ученый проанализировал свидетельства, указывающие на время появления пасторализма на территории пустыни Сахара, и сравнил их с данными о распространении характерной для лесостепи кустарниковой растительности.
Райт обнаружил, что приблизительно восемь тысяч лет назад в районах, окружающих реку Нил, возникли первые пасторальные племена, и в это же время начались экологически изменения, пишет lenta.ru.
По мнению исследователя, одомашнивание животных привело к уменьшению растительного покрова и увеличению альбедо — количества солнечного света, отражающегося от поверхности.
В свою очередь, это оказало влияние на местный климат, делая дожди более редкими, что усилило процесс опустынивания.