Правительство разработает планы «активной жизни» и «достойной старости»

По словам одного из источников, темы для проработки на заседаниях создающихся групп — это рациональная налоговая система, социальная поддержка и инфраструктура, «умная экономика» — госуслуги и цифровая отчетность, реализация человеческого потенциала, законы и инфраструктура «цифровой экономики», поддержка экспорта, устойчивая среда, эффективная занятость и миграция, а также группы по направлениям «активная жизнь» и «достойная старость».
«Задача группы по устойчивой среде — проработать возможности обеспечения предсказуемости макроэкономических условий и государственного планирования. Группа по рынку труда займется мерами повышения производительности труда и компенсации демографического провала. Группа по “цифровой экономике” проработает снятие ограничений на развитие электронной торговли, логистики и транспорта, а также на технологии ЖКХ. “Умная экономика” предполагает перевод административного документооборота в цифровой формат и перевод к цифровым формам отчетности. “Активная жизнь” — это продление здоровой жизни работающего населения и ранее выявление заболеваний», — перечисляет другой источник RNS.
По словам источников, в работе групп будут принимать участие чиновники профильных ведомств уровня не ниже заместителя руководителя, курировать их будет Минэкономразвития
В частности, в работе по направлению «устойчивая среда» будут участвовать Минфин, ЦБ, ФНС и ФАС. За «умную экономику» будут отвечать Минкомсвязь и ФНС, за «достойную старость» — Минтруд, Минфин, ЦБ и Пенсионный фонд России. К работе предполагается подключить Экспертное управление президента, бизнес-ассоциации, а также три научных центра — ЦСР, РАНХиГС и Высшую школу экономики.
По словам источников RNS, на прошлой неделе предложенную Минэкономразвития конфигурацию рабочих групп одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По итогам послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план действий, в котором предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019−2020 годов темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики". Срок — 30 мая 2017 года.