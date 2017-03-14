Правительство разработает планы «активной жизни» и «достойной старости»

По словам одного из источников, темы для проработки на заседаниях создающихся групп — это рациональная налоговая система, социальная поддержка и инфраструктура, «умная экономика» — госуслуги и цифровая отчетность, реализация человеческого потенциала, законы и инфраструктура «цифровой экономики», поддержка экспорта, устойчивая среда, эффективная занятость и миграция, а также группы по направлениям «активная жизнь» и «достойная старость».

«Задача группы по устойчивой среде — проработать возможности обеспечения предсказуемости макроэкономических условий и государственного планирования. Группа по рынку труда займется мерами повышения производительности труда и компенсации демографического провала. Группа по “цифровой экономике” проработает снятие ограничений на развитие электронной торговли, логистики и транспорта, а также на технологии ЖКХ. “Умная экономика” предполагает перевод административного документооборота в цифровой формат и перевод к цифровым формам отчетности. “Активная жизнь” — это продление здоровой жизни работающего населения и ранее выявление заболеваний», — перечисляет другой источник RNS.