Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Витамин С оказался противораковым средством
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
20:59 (мск), источник: RNS

Правительство разработает планы «активной жизни» и «достойной старости»

Минэкономразвития начало формирование рабочих групп с по доработке комплексного плана действий правительства на 2017−2025 годы, в них будут привлекаться эксперты, рассказали RNS источники, знакомые с содержанием консультаций. Таких групп будет десять, говорил ранее министр экономического развития Максим Орешкин.

Источник: Reuters

По словам одного из источников, темы для проработки на заседаниях создающихся групп — это рациональная налоговая система, социальная поддержка и инфраструктура, «умная экономика» — госуслуги и цифровая отчетность, реализация человеческого потенциала, законы и инфраструктура «цифровой экономики», поддержка экспорта, устойчивая среда, эффективная занятость и миграция, а также группы по направлениям «активная жизнь» и «достойная старость».

«Задача группы по устойчивой среде — проработать возможности обеспечения предсказуемости макроэкономических условий и государственного планирования. Группа по рынку труда займется мерами повышения производительности труда и компенсации демографического провала. Группа по “цифровой экономике” проработает снятие ограничений на развитие электронной торговли, логистики и транспорта, а также на технологии ЖКХ. “Умная экономика” предполагает перевод административного документооборота в цифровой формат и перевод к цифровым формам отчетности. “Активная жизнь” — это продление здоровой жизни работающего населения и ранее выявление заболеваний», — перечисляет другой источник RNS.

По словам источников, в работе групп будут принимать участие чиновники профильных ведомств уровня не ниже заместителя руководителя, курировать их будет Минэкономразвития

В частности, в работе по направлению «устойчивая среда» будут участвовать Минфин, ЦБ, ФНС и ФАС. За «умную экономику» будут отвечать Минкомсвязь и ФНС, за «достойную старость» — Минтруд, Минфин, ЦБ и Пенсионный фонд России. К работе предполагается подключить Экспертное управление президента, бизнес-ассоциации, а также три научных центра — ЦСР, РАНХиГС и Высшую школу экономики.

Читайте также
Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

По словам источников RNS, на прошлой неделе предложенную Минэкономразвития конфигурацию рабочих групп одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По итогам послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план действий, в котором предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019−2020 годов темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики". Срок — 30 мая 2017 года.

Комментарии
5
Дроба
если сказали об улучшении - жди обратного
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
При обозначенных темпах роста это значит - "старости добротной" россиянам не видать!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Татьяна Титова
А могли бы на деньги, которые выплатят этим группам , просто поднять пенсию.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия произвела в 2016 году 189 вертолетов
Путин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Голодец: Бедность россиян уникальна
Франсуа Фийону предъявлены обвинения в растрате госсредств
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Более 100 тысяч человек в США остались без света из-за снегопада
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь