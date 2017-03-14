Астрономы выяснили, почему появляются огромные черные дыры
Международная группа астрофизиков из США, Финляндии и Великобритании сообщила, что черные дыры могут образовываться внутри протогалактик в условиях прекращения звездообразования.
Международная группа астрофизиков из США, Финляндии и Великобритании сообщила, что черные дыры могут образовываться внутри протогалактик в условиях прекращения звездообразования.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Согласно результатам компьютерного моделирования, для появления и роста сверхмассивных черных дыр необходимо, чтобы в протогалактике (облако межзвёздного газа на стадии превращения в галактику) был дефицит молекулярного водорода (Н2), который служит материей для образования звезд, имеющих возможность перетягивать материю на себя.
Исследователи выяснили, что достаточное количество излучения
Ученые отметили, что излучение
Используя гидродинамическую модель, астрономы вычислили, что расстояние между галактикой со вспышкой звездообразования и протогалактикой должно составлять 200−300 парсек, а разница в их возрасте должна быть менее четырех миллионов лет. Кстати, ученых NASA удивила «танцующая» возле черной дыры звезда.