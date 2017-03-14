Астрономы выяснили, почему появляются огромные черные дыры

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Согласно результатам компьютерного моделирования, для появления и роста сверхмассивных черных дыр необходимо, чтобы в протогалактике (облако межзвёздного газа на стадии превращения в галактику) был дефицит молекулярного водорода (Н2), который служит материей для образования звезд, имеющих возможность перетягивать материю на себя.

Исследователи выяснили, что достаточное количество излучения Лимана-Вернера из соседних галактик может спровоцировать распад Н2.

Ученые отметили, что излучение Лимана-Вернера состоит из фотонов, которые обладают достаточной энергией, чтобы поглотивший ее молекулярный водород распался с образованием атомарного водорода. Исследователи провели расчеты, исходя из которых эти фотоны могут образовываться в галактиках со вспышкой звездообразования. Активная галактика должна находиться на подходящей дистанции от протогалактик, а бомбардировка фотонами должна происходить до того, как начнутся процессы сжатия межзвездного газа, приводящие к появлению черных дыр.

Используя гидродинамическую модель, астрономы вычислили, что расстояние между галактикой со вспышкой звездообразования и протогалактикой должно составлять 200−300 парсек, а разница в их возрасте должна быть менее четырех миллионов лет. Кстати, ученых NASA удивила «танцующая» возле черной дыры звезда.