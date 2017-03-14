Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
20:57 (мск), источник: РИА Новости

Автор книг о Гарри Поттере раскрыла название своего нового детектива

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла название нового криминального романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка.

Источник: AP 2017

В своем микроблоге в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила своим поклонникам угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы «эйч» (Н).

После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант «Lethal White» («Смертельная белизна»).

С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе «Зов кукушки» (The Cuckoo’s Calling). Второй роман серии «Шелкопряд» (The Silkworm) вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — «На службе зла» вышел в октябре 2015 года.

Все эти книги выходили под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«На Украине произошло самое страшное, что только может произойти»
Путин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Голодец: Бедность россиян уникальна
В РФ разработают планы «активной жизни» и «достойной старости»
Франсуа Фийону предъявлены обвинения в растрате госсредств
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Более 100 тысяч человек в США остались без света из-за снегопада
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь