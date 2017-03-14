Автор книг о Гарри Поттере раскрыла название своего нового детектива

В своем микроблоге в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила своим поклонникам угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы «эйч» (Н).

После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант «Lethal White» («Смертельная белизна»).