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07:20 (мск), источник: Om1.ru

На следующей неделе в Омской области потеплеет до +11 градусов

Весна наступит с третьей декады марта. Пока же омичам придется смириться с морозами и снегопадами.

15 марта снова ожидаются осадки в виде снега, ночная температура повысится до −3…−8, при прояснении до -15 градусов. Днем будет −3…+2, в северных районах до −5…−7 градусов.

После 15 марта характер погоды изменится под влиянием антициклона. Осадки прекратятся, но ночи будут морозными: −12…−17, в отдельных районах до −20…−25 градусов, днем −3…+2 градуса. Такие условия способствуют вымерзанию подтаявшего днем снега.

А вот с 20 марта в Омск, похоже, наконец придет весна.

Ольга Демидова, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»:

 — Повышение температуры воздуха, по прогнозам синоптиков, начнется в третьей декаде месяца. Ночью ожидается −1…−6, а днем +1…+6 градусов, в южных районах местами до + 11 градусов. В третьей декаде начнется интенсивное снеготаяние.

Отмечается, что в первой декаде марта средняя температура в Омске составила -7 градусов, что на 4−5 градусов выше климатической нормы.

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