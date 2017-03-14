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21:40 (мск), источник: Интерфакс

В Таиланде изъяли контрабанду рогов носорога стоимостью $5 млн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Таможенная служба в аэропорту Бангкока перехватила контрабандную партию рогов носорога общей стоимостью примерно $5 млн, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация «Би-би-си».

Источник: AFP 2017

Около 20 рогов общим весом практически в 50 кг обнаружили в ходе таможенного досмотра двух подданных Таиланда, прибывших в Бангкок из Вьетнама и Камбоджи.

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Женщины должны были забрать посылку, поступившую в аэропорт из Эфиопии.

По данным Международного фонда защиты носорогов, популяция этих животных в дикой природе сократилась с 500 тыс. особей в XX веке до около 29 тыс. особей в настоящее время. Такое резкое сокращение связывают с браконьерством.

Как правило, животное чаще всего погибает после того, как браконьеры лишают его рога

В ряде азиатских странах рога носорога используют в традиционной медицине при лечении разных заболеваний — от лихорадки до онкологии.

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