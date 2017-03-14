В Таиланде изъяли контрабанду рогов носорога стоимостью $5 млн

Источник: AFP 2017

Около 20 рогов общим весом практически в 50 кг обнаружили в ходе таможенного досмотра двух подданных Таиланда, прибывших в Бангкок из Вьетнама и Камбоджи.

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Женщины должны были забрать посылку, поступившую в аэропорт из Эфиопии. По данным Международного фонда защиты носорогов, популяция этих животных в дикой природе сократилась с 500 тыс. особей в XX веке до около 29 тыс. особей в настоящее время. Такое резкое сокращение связывают с браконьерством.

Как правило, животное чаще всего погибает после того, как браконьеры лишают его рога