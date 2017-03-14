Учительницу физкультуры челябинской гимназии арестовали за сбыт наркотиков, сообщают в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

В Челябинске за сбыт наркотиков задержана 46-летняя женщина, которая работает в гимназии № 63 учителем физкультуры.

Челябинка попалась в маршрутке при передаче свёртка с курительной смесью в ходе проверочной закупки. В ходе обыска, в квартире подозреваемой были обнаружены и изъяты 6 полиэтиленовых упаковок с синтетическим наркотическим средством общей массой более трёх граммов.

По предварительной информации, женщина долгое время промышляла продажей наркотиков.

В отношении учительницы завели уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.