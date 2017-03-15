В Подмосковье на строительство учебных заведений выделят 150 млрд рублей
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Подмосковье лидирует по количеству школ, введенных в эксплуатацию в 2016 году. За четыре года в регионе появились 79 школ и пришкольных объектов.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Подмосковье лидирует по количеству школ, введенных в эксплуатацию в 2016 году. За четыре года в регионе появились 79 школ и пришкольных объектов.
Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на
В 2017 году мы планируем ввести в эксплуатацию 28 школ и пришкольных объектов. С каждым годом количество учебных учреждений будет увеличиваться и в 2020 году их число возрастет до 230
150 миллиардов рублей направят на строительство учебных заведений. Средства поступят из бюджетных и внебюджетных источников финансирования.