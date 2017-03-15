Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Россияне предпочли ипотеку аренде
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
00:04 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье на строительство учебных заведений выделят 150 млрд рублей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Подмосковье лидирует по количеству школ, введенных в эксплуатацию в 2016 году. За четыре года в регионе появились 79 школ и пришкольных объектов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова.

В 2017 году мы планируем ввести в эксплуатацию 28 школ и пришкольных объектов. С каждым годом количество учебных учреждений будет увеличиваться и в 2020 году их число возрастет до 230
Сергей ПахомовМинистр строительного комплекса Московской области

150 миллиардов рублей направят на строительство учебных заведений. Средства поступят из бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«На Украине произошло самое страшное, что только может произойти»
Путин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Голодец: Бедность россиян уникальна
В РФ разработают планы «активной жизни» и «достойной старости»
В отношении Эмманюэля Макрона начато расследование
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь