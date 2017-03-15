В Подмосковье на строительство учебных заведений выделят 150 млрд рублей

В 2017 году мы планируем ввести в эксплуатацию 28 школ и пришкольных объектов. С каждым годом количество учебных учреждений будет увеличиваться и в 2020 году их число возрастет до 230

Сергей Пахомов Министр строительного комплекса Московской области