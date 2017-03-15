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15:16 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае объявили конкурс по брендингу курортных территорий

На Кубани стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе по брендингу курортных территорий.

Источник: ЮГА.ру

«К участию принимаются творческие работы, содержащие изобразительные и текстовые элементы, презентации, а также концептуальные решения, направленные на повышение узнаваемости Краснодарского края как главного туристического региона и отдельных курортных территорий Кубани. Конкурс проводится по 13 номинациям», — рассказали в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Заявки принимаются до 10 апреля. После этого экспертная комиссия отберет лучшие проекты для проведения их публичной презентации и защиты, на которой и будут определены победители.

Лучшие из идей применят в практике по продвижению региона, в том числе и в рамках госпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края».

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