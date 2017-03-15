В Краснодарском крае объявили конкурс по брендингу курортных территорий
На Кубани стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе по брендингу курортных территорий.
На Кубани стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе по брендингу курортных территорий.
«К участию принимаются творческие работы, содержащие изобразительные и текстовые элементы, презентации, а также концептуальные решения, направленные на повышение узнаваемости Краснодарского края как главного туристического региона и отдельных курортных территорий Кубани. Конкурс проводится по 13 номинациям», — рассказали в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
Заявки принимаются до 10 апреля. После этого экспертная комиссия отберет лучшие проекты для проведения их публичной презентации и защиты, на которой и будут определены победители.
Лучшие из идей применят в практике по продвижению региона, в том числе и в рамках госпрограммы «Развитие