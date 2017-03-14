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14 марта, источник: Nur.kz

Христианское венчание для казахстанцев оказалось дороже мусульманского

Сколько стоит обвенчать или проводить в последний путь человека? Оказывается, размер финансовых затрат зависит от религиозной принадлежности. Корреспонденты NUR.KZ решили выяснить, сколько жертвуют казахстанцы за христианские и мусульманские обряды.

Некоторые обвиняют священнослужителей в том, что те берут плату за обряды. Но сами священники объясняют — раньше существовала десятина, то есть десятую часть урожая и доходов выплачивали церкви. Сейчас десятину никто не выплачивает, но потребности остались те же — это и заработная плата служащим церкви, и оплата коммунальных услуг и даже налоги.

Не говоря уж о содержании храмов, на ремонт которых, например, приходится привлекать спонсорскую помощь — пожертвований на это не хватает. Потому приходится брать деньги за проводимые обряды. Правда — только по возможностям самих прихожан.

Подобная ситуация и у имамов — они утверждают, что просить деньги за обряды — грех, потому мусульмане жертвуют плату самостоятельно — кто сколько даст. Рекомендованной суммы нет, но в народе есть примерные «расценки», которых придерживаются верующие.

Так, мусульманский обряд захоронения обойдется в 15 тысяч тенге и выше. Увеличение суммы зависит только от самого мусульманина. Опять же — можно и вовсе не платить, но верующие предпочитают жертвовать деньги. Венчание по мусульманским традициям — неке кию — обойдется примерно в 2000 тенге. А обрезание — 2000−3000 тенге.

В христианстве суммы пожертвований на порядок выше. Так, существуют рекомендованные цифры, но если верующий не в состоянии внести пожертвование, то, конечно, никто ему в проведении обряда не откажет.

Например, самые распространенные требы — освящение дома и освящение колесницы (машины). По словам протоиерея Вознесенского Кафедрального собора Александра Суворова, освящение дома появилось еще в 18 веке, а ранее жители ходили в дома друг к другу по главе со священником и читали молебны. Сейчас для этого приглашают священника и готовы пожертвовать за обряд 5 тысяч тенге.

В 20 веке появилась треба освящения колесницы или машины. Туда же входит освящение судов и самолетов. Однако актуальнее, конечно, освящать автомобили — за это верующие готовы пожертвовать собору 10 тысяч тенге.

Александр Суворов отмечает, что другие предметы, вроде телефонов или прочих дорогостоящих вещей священники не освящают. Это могут сделать сами прихожане.

Венчание обойдется в 30 тысяч тенге. Правда, тех, у кого нет средств, могут обвенчать бесплатно, но тогда на венчании не будет хора. Дело в том, что в хоре состоят люди с музыкальным образованием, которым необходимо выплачивать заработную плату. А вот, в отличие от распространенного мнения, священнослужители получают от этой суммы лишь малую часть.

«Нас ругают — почему так дорого? Потому что венчание совершается раз в жизни, неужели человек не может пожертвовать эту сумму раз в жизни? Из этой жертвы священник получает только 3000 тенге. Любая треба, включая отпевание, венчание и крещение совершается бесплатно, если человек говорит, что у него нет возможности. Более этого, объявление об этом висит в Кафедральном соборе», — объясняет протоиерей Александр Суворов.

Крещение обойдется в 4600 тенге, а отпевание дороже — 10 тысяч тенге. Однако Суворов отметил, что в последнее время отпевание в храме не заказывают — похоронные бюро находят «клиентов» раньше, предлагая свои услуги. По словам Александра Суворова, на отпевание в этом случае выезжают либо бывшие священнослужители, либо люди, вообще ими никогда не являвшиеся.

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