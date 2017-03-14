Танец регулировщика из ЮАР прославился в сети
В городе Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) сняли на видео регулировщика, который указывал автомобилям направление движения в танце.
В городе Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) сняли на видео регулировщика, который указывал автомобилям направление движения в танце.
Об этом пишет во вторник, 14 марта, Daily Mail.
По информации издания, запись опубликовал пользователь Murray Kernick на своей странице на Facebook 11 марта. За трое суток клип просмотрели более миллиона раз.