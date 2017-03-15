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09:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Из-за празднования годовщины присоединения Крыма перекроют движение в центре Калининграда

Из-за празднования годовщины присоединения Крыма перекроют движение в центре Калининграда.

Источник: Калининград.Ru

Проезд закроют в субботу, 18 марта, с 15:00 до 19:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Для автомобилей будут закрыты участки улицы Баранова от площади Победы до улицы Иванникова и улицы Гаражной от площади Победы до улицы Юношеской.

В случае изменения дорожной ситуации сотрудники ГИБДД будут оперативно перекрывать движение транспорта на участках улично-дорожной сети, расположенных в районе площади Победы. Также на дорогах установят ограждения и дорожные знаки.

На время оперативного закрытия движения изменят маршрут двух единиц городского транспорта. Автобус № 4 направят по Гвардейскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно схеме движения. Автобус № 65 — по проспекту Мира, улице Театральной, Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее согласно схеме движения. В обратном направлении автобусы будут идти по существующим маршрутам.

Владельцам транспортных средств рекомендуют на время проведения мероприятия освободить от машин территорию закрытия движения. В субботу в течение всего дня будет запрещена парковка автомобилей на участке улицы Баранова от площади Победы до улицы Иванникова.

В субботу, 18 марта, на площади Победы в Калининграде пройдёт праздничный фестиваль, посвящённый годовщине присоединения Крыма и Севастополя. Мероприятие начнётся в 15:00.

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