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14 марта, источник: Nur.kz

Казахстанка обвиняет супруга из Франции в похищении их малолетней дочери

Наша соотечественница обвиняет своего мужа — гражданина Франции в похищении их совместной дочери.

Источник: Nur.kz

В последний раз она выходила на связь с ними две недели назад. Больше всего в этой ситуации юристов удивляет то, что отец девочки добился утраты гражданства РК дочерью в течение всего девяти дней, несмотря на то, что данная процедура обычно занимает месяц, передает телеканал КТК.

Со слов мамы девочки — Индиры Ильясовой, ее отношения с мужем были довольно натянутыми. За историю их брака был даже случай, когда французский папа Антуан Лекривэн пытался в судебном порядке освободить себя от уплаты алиментов.

По достижении девочкой шести лет обстановка в их семье еще более накалилась. Со слов Ильясовой, отец ребенка, являющийся гражданином Франции, беспрепятственно похитил ребенка, страдающего астмой.

«Во-первых, он сам так сказал моей тете во Франции. Во-вторых, он не выходит на контакт. В-третьих, он сказал, что определил ее в школу, и здесь оформлен выезд на ПМЖ. И дочь сама говорит: “Мама, мне очень грустно, но почему папа так сделал, не знаю”», — рассказывает Индира Ильясова.

Эта семья уже проходила через судебные инстанции, тогда Софии Лекривэн было четыре года. По постановлению Верховного суда РК отец имел право общаться с дочерью в выходные и исключительно в присутствии матери. Но, в течение 2015 года девочка жила с папой в Казахстане около восьми месяцев, пока Индира Ильясова находилась во Франции. С ее слов, попытка взять с собой дочь оказалась напрасной, супруг не дал на это согласие.

25 декабря 2016 года Антуан Лекривэн вместе с шестилетней дочерью беспрепятственно покидает Казахстан и вылетает во Францию.

Девушка обратилась с заявлением в соответствующие инстанции, она уверена, что ее супруг нарушил казахстанское законодательство, так как гражданства девочку лишили без согласия матери.

Адвокат Ильясовой Марат Бакиров считает, что в данном случае просматривается вина не столько французского папы, сколько миграционной полиции.

«Отец Софии Лекривэн — Антуан Лекривэн — обратился в правоохранительные органы, миграционную полицию Павлодарской области с заявлением об утрате гражданства своей несовершеннолетней дочерью Софии. И в течение девяти дней — подчеркиваю, девяти дней — она была лишена гражданства Казахстана и приобрела гражданство Франции. Такой срок фантастически мал», — заявил Бакиров.

Правоохранительные органы в свою очередь сообщили, что обстоятельства спорного дела будут известны после окончания расследования.

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