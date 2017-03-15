Доцент Келли: «На мне были штаны!»
Семья доцента Пусанского национального университета Роберта Келли мгновенно прославилась на весь мир, после того как в пятницу по соцсетям разлетелся фрагмент его интервью
Семья доцента Пусанского национального университета Роберта Келли мгновенно прославилась на весь мир, после того как в пятницу по соцсетям разлетелся фрагмент его интервью
После того как страсти немного улеглись, ведущий
Роб Келли: Это
Джеймс Менендес: В прошлый раз у нас не вышло как следует познакомиться с вашей семьёй — обстоятельства не очень располагали. Пожалуйста, представьте нам свою очаровательную жену и ваших детей.
Р. К.: Это моя жена Чона Ким. Это мой сын Джеймс (корейский вариант его имени — Юсок), а это Мэрион (Ена) — они оба Келли.
Д. М: Я очень рад, наконец, познакомиться с вами как следует и поговорить, а не просто смотреть, как вы бегаете за заднем плане. Чона, что вы пережили за последние несколько дней?
Чона Ким: Иногда было тяжеловато, но мы, вроде, справились. (улыбается, смотрит на мужа) Мы в порядке! Все лучше и лучше!
Д. К.: После публикации этого видео вы стали самой известной семьей мира.
Р. К.: Да, и мы совсем этого не ожидали! На нас лавиной хлынул поток
Д. К.: Когда вы сами пересмотрели этот эфир — а вы, конечно же, его смотрели, наверное, не раз — вы сами оценили, насколько прекрасная комедия положений происходила там на заднем плане?
Р. К.: Да, конечно! Мы его пересмотрели много раз, и наши семьи тоже, и все наши знакомые. И мы сошлись во мнении, что это очень смешно. Так что я понимаю, почему людям так нравится смотреть это видео о том, как обычная семья совершенно неожиданно для себя случайно оказалась в кадре. Это понятно.
Д. К.: Самую смешную роль в этой комедии положений сыграла Чона — тем, как она порхала на заднем плане, пытаясь собрать по комнате Мэрион и Джеймса. А вам самим потом это тоже было смешно?
Ч. К.: Да, мы очень смеялись! Хотя и переживали немного….
Р. К.: На самом деле, мы переживали, что
Д. К.: А можете рассказать, как это вообще случилось? Понятно, что дверь не была заперта, но мне больше интересна реакция Чона — когда вы поняли, что дети проникли в комнату, чем вы были заняты?
Ч. К.: Я записывала вашу программу! Когда Роб дает интервью в прямом эфире, я обычно смотрю эфир и записываю его….
Р. К.: …В соседней комнате есть телевизор.
Д. К.: То есть вы смотрели его в соседней комнате. И у вас, наверное, сердце в пятки ушло, когда вы увидели, как в комнату входит Мэрион?
Ч. К.: Я сразу побежала туда! В тот момент у меня даже не было времени о
Д. К.: То есть вы увидели, что происходит по телевизору, в прямом эфире. С начала как Мэрион заходит в комнату, а за ней и Джеймс…
Ч. К.: Да, но штука в том, что такие
Р. К.: Задержка — примерно секунд 20 — между тем, как я
Д. К.: А как вы отнеслись к предположению, которое высказали многие посмотревшие, что Чона — это няня, а не мама Мэрион и Джеймса?
Ч. К.: (смеется) Нет, я жена Роба, а не няня.
Д. К.: Но вас не обидело предположение, что Чона — не ваша жена, а ваша няня?
Р. К.: Ну да, было не очень приятно….
Ч. К.: Но мы не стали ввязываться ни в какие сетевые споры. Я надеюсь, что люди просто посмеются над этим видео, а не будут ругаться по его поводу. Я не няня — это факт, так что я надеюсь, люди перестанут спорить и ругаться.
Д. К.: Вы сидели в эфире с совершенно невозмутимым лицом — но о чем вы думали, когда поняли, что в комнате нежданные гости?
Р. К.: При разговоре по «Скайпу» ты же видишь и свою картинку, так что я увидел Ену на экране, как только она открыла дверь. Я надеялся, что моя жена это рано или поздно заметит и найдет способ выманить её из комнаты.
На видео видно, как я пытаюсь как будто спрятать дочь рукой за стул — это потому что именно там в этой комнате, которая служит мне рабочим кабинетом, у нас хранятся игрушки и детские книжки. Я надеялся, что, может быть, она возьмет
А вот когда в комнату въехал сын на ходунках — тут уж всё, я понял, что ровным счетом ничего не могу сделать. Думал, может, вы сами прервете интервью, а я пока посижу тут, не меняя выражения лица и делая вид, что ничего не происходит — авось пронесет.
Д. К.: Тут уже я должен принести вам свои извинения за то, что не прервал интервью в этот момент. Я мог, конечно, но если бы я это сделал, то сколько людей не смогли бы получить удовольствие от этой прекрасной сцены!
И ещё один вопрос я обязан вам задать: что на вас было надето? Просто многие зрители высказали предположение, что вы не встали со стула просто потому, что были в пижамных штанах. И ли, может, даже вовсе без штанов, потому что был уже поздний вечер.
Р. К.: (смеется, показывает штаны) Нет, на мне были штаны!
Ч. К.: На самом деле, в тот вечер у нашей дочери была вечеринка в саду в честь дня рождения, так что мы были в нормальной, цивильной одежде.
Р. К.: В обычной одежде, да. И все это не было постановкой.
Ч. К.: У нас есть фото с вечеринки в детском саду! (смеется).
Д. К.: Нет, очевидно, что это не могло быть постановкой. Просто хронология сложилась идеально. При ч ем мне больше всего понравился один эпизод: вы всё ещё смотрели в камеру, но в
Р. К.: Ну да! С одной стороны, я не хочу, чтобы мои дети думали, что им нельзя заходить в мою комнату. На видео видно, что дочь входит в комнату, пританцовывая, — она явно чувствует себя очень комфортно и раскованно. С другой стороны, сложно работать, когда дети шмыгают
Д. К.: Знаете, что еще мне написали зрители в соцсетях? Что вы должны подарить своей супруге
Р. К.: Это безусловно. Моя жена вне всяких сомнений заслужила медаль за то, как она заботится о нашей семье. Это правда — и спасибо за идею!