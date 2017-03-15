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17:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Кинопамятник Москве. Почему «Три тополя» переехали с Шаболовки на Плющиху

Премьера картины «Три тополя на Плющихе», снятой в 1967 г. Татьяной Лиозновой, состоялась 15 марта. Она сразу же выбилась в лидеры проката.

Москвовед Татьяна Воронцова рассказала «АиФ» о местах съёмок киноленты.

По Москве с ветерком

Фильм ставился по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке». Но в конце 1960-х слово «Шаболовка» уже прочно ассоциировалось с телевидением.

Фильм
7.7
Три тополя на Плющихе
1967 / СССР / 1 ч. 19 мин.
мелодрама

По мнению режиссёра Татьяны Лиозновой, это могло помешать зрительскому восприятию. Пошли от обратного — сначала выбрали место в Москве, куда приезжает деревенская жительница Нюра (Татьяна Доронина), чтобы продавать домашнюю ветчину по поручению своего мужа Гриши (Вячеслав Шалевич). Решили, что сноха Нина (Алевтина Румянцева) будет жить близ улицы Плющихи….

Картина «Три тополя на Плющихе» стала своего рода кинопамятником Москве.

Начинается фильм с утренних городских пейзажей — набережная Тараса Шевченко, на дальнем плане виднеется МГУ. Прогулочные кораблики пришвартованы в ожидании пассажиров в районе парка Горького, вдали Фрунзенская набережная и Крымский мост. Мы видим круглую площадь Дзержинского (Лубянскую), построенную вокруг памятника, «Детский мир», на дальнем плане — стройка гостиницы «Интурист» и нового корпуса здания Совета министров СССР. Нам показывают Крымскую эстакаду, наземный вестибюль станции метро «Парк культуры».

Интеллигентный таксист Саша (Олег Ефремов) подбирает Нюру на Комсомольской площади. Глазами героини Дорониной мы смотрим на две высотки, Каланчёвскую эстакаду. Но ещё нет универмага «Москов­ский» и проспекта Сахарова — видна старая застройка бывшей Домниковской улицы.

1967−2017 г. г. Таксист Саша в исполнении Олега Ефремова подбирает деревенскую женщину Нюру, героиню Татьяны Дорониной, на Комсомольской площади. Место это с 1967 г. невероятно изменилось. Уже есть две высотки, Каланчёвская эстакада. Но нет универмага «Московский» и проспекта Сахарова — видна старая застройка бывшей Домниковской улицы.

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Одного из пассажиров такси Саша высаживает на Большой Пироговской, 51. Это общежитие Института красной профессуры, добротный образчик архитектуры авангарда 1920‑1930-х гг. В плане здание напоминает пилу.

А вот в дальнейших путешествиях по Москве начинается путаница. В реальности от Большой Пироговской до Плющихи, куда надо Нюре, рукой подать. Но такси колесит по Москве — Садовое кольцо, Манежная площадь, проспект Калинина (нынешний Новый Арбат). В кадр попадает финальная стадия сооружения Нового Арбата. Повсюду подъёмные краны — идёт ключевая московская стройка 1960-х. Уже возведены дома-книжки и высот­ные здания на противоположной стороне, но часть окон ещё не остеклена. Между домами-книжками пока нет магазинов «Москвичка» и «Весна», бара «Жигули».

С Нового Арбата персонажи фильма почему-то уезжают в Сивцев Вражек, снова заглядывают на Манежную площадь. В 1967 г. она ещё проезжая, по ней летят машины, автобусы. Потом Нюра и Саша оказываются на Смоленской н­абережной, далее возвращаются на Комсомольскую площадь. Герой покупает в кинотеатре «Горизонт» билеты. З­атем они едут на Большую Садовую, видна высотка на площади В­осстания, и снова на Смоленскую набережную.

Манежная площадь. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий | Источник: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Вместо танцев — съёмки

Наконец после этого длительного вояжа они приезжают на Плющиху. Перед этим происходит интересный диалог. Героиня объясняет, куда ей надо: «Там дом такой, что и проглядеть-то нельзя. Отовсюду видать». — «Высотный, что ли? Так он на Смоленской». — «Ну что ты, на Смоленской… Мост там. И церква старая. Как дом-то сложили, так церква в землю ушла. Скукожилась».

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Нюра описывает вполне конкретное место. Это знаменитый Дом архитекторов, который смотрит на Москву-реку (Ростовская набережная, 5). Здание показано и с лицевой, и с тыльной стороны. Когда Нюра подходит к окну, мы видим Ростовские переулки вблизи Плющихи. Кстати, домашние сцены снимались не в павильоне, а в реальной квартире дома. Хозяева на время уступили жильё съёмочной группе. Деревенские сцены тоже сняты в реальных домах — в деревне Смедово Московской обл.

Во дворе Дома архитекторов действительно когда-то стояла «церква старая» — Благовещения Господня XVII в. Архитектор Щусев выбрал для своего здания необычную форму — подкову, чтобы старинный храм обойти. В 1932‑м церковь была складом, а на стыке 1960−1970-х гг. храм снесли.

Если помните, Саша ждёт Нюру рядом с кафе «Три тополя» в 6-м Ростовском переулке. Старшие жители Плющихи рассказывают: когда увидели, что в районе строится деревянная площадка, очень обрадовались — будет место для танцев. И каково же было разочарование, когда выяснилось, что это декорации для съёмок, а танцплощадки им не видать. Так что «Три тополя» на Плющихе — это вовсе не три дерева, а кинокафе. Сейчас на этом месте парковка.

Cемь сестёр

Так хорошо, как в фильме Татьяны Лиозновой, сталинские высотки не были представлены ни в одной киноленте. Показаны все «семь сестёр», как называют их иностранцы: на Каланчёвке, на Котельнической, на площади Восстания (ныне Кудринской), МГУ, Министерство иностранных дел, гостиницы «Украина» и «Ленинградская».

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Высотки в фильме предстают неслучайно, ведь это гордость, отличительный знак столицы. Идея их сооружения была принята в 1947 г., когда Москва впервые пышно праздновала свой день рождения — 800 лет.

Должно было появиться 8 высоток — каждая символизировала столетие, прожитое Москвой. Заложили восемь фундаментов. Восьмая высотка по проекту архитектора Дмитрия Чечулина должна была появиться в Зарядье и стать самой большой из всех. Но на определённой стадии строительства спохватились: если вывести запланированную высоту в 34 этажа, плюс ещё и шпиль с башней, то с неё будет обстреливаться вся территория Кремля… Стройку заморозили. Дмитрий Николаевич потом долгие 10 лет перерабатывал проект. И приспособил фундамент тоже для гигантского, но всё-таки горизонтально ориентированного комплекса гостиницы «Россия». В 2006-м её снесли.

Высотка на площади Восстания (ныне Кудринской). Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий | Источник: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Зрители картины «Три тополя на Плющихе» глазами Нюры, восхищённой красотой и мощью столицы, видят огромный современный город с широкими проспектами, прекрасными площадями, уникальными зданиями. Москва в фильме динамичная, активно развивающаяся. Много транспорта: автобусы, троллейбусы, машины, трамваи, речные суда. Деревенская жительница потрясена ритмом жизни столицы. Впрочем, и сегодня люди, впервые приехавшие в Москву, поражаются мощи и красоте нашего города.

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