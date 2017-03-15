Сомалийские пираты захватили торговое судно впервые за пять лет
Сомалийские пираты впервые с 2012 года успешно захватили торговое судно, передает Reuters со ссылкой на власти Сомали.
Сомалийские пираты впервые с 2012 года успешно захватили торговое судно, передает Reuters со ссылкой на власти Сомали.
Захваченный нефтяной танкер Aris 13 принадлежит компании из Арабских Эмиратов.
По словам сотрудника группы помощи Oceans Beyond Piracy Джоан Стида, судно послало сигнал бедствия, отключило систему отслеживания и взяло курс на побережье Сомали. «Экипаж судна сообщил, что вчера за ним следовали две лодки, после чего он исчез», — сказал Стид.
Как сообщили агентству в правительстве
Руководитель частной морской охранной компании Грэм
В период своего расцвета в 2011 году сомалийские пираты совершили 237 нападений у берегов Сомали и взяли сотни заложников, отмечает агентство. Их активность упала после того, как владельцы судов усилили меры безопасности и стали избегать побережья Сомали.