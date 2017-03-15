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02:23 (мск), источник: РБК

Сомалийские пираты захватили торговое судно впервые за пять лет

Сомалийские пираты впервые с 2012 года успешно захватили торговое судно, передает Reuters со ссылкой на власти Сомали.

Источник: Reuters

Захваченный нефтяной танкер Aris 13 принадлежит компании из Арабских Эмиратов.

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По словам сотрудника группы помощи Oceans Beyond Piracy Джоан Стида, судно послало сигнал бедствия, отключило систему отслеживания и взяло курс на побережье Сомали. «Экипаж судна сообщил, что вчера за ним следовали две лодки, после чего он исчез», — сказал Стид.

Как сообщили агентству в правительстве Шри-Ланки, под флагом которого шло судно, на борту танкера находились восемь человек.

Руководитель частной морской охранной компании Грэм Гиббон-Брукс заявил агентству, что корабль был легкой мишенью, потому что двигался медленно и слишком близко к берегу.

В период своего расцвета в 2011 году сомалийские пираты совершили 237 нападений у берегов Сомали и взяли сотни заложников, отмечает агентство. Их активность упала после того, как владельцы судов усилили меры безопасности и стали избегать побережья Сомали.

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