Сомалийские пираты захватили торговое судно впервые за пять лет

Больше сотни сомалийцев умерли за два дня из-за засухи

По словам сотрудника группы помощи Oceans Beyond Piracy Джоан Стида, судно послало сигнал бедствия, отключило систему отслеживания и взяло курс на побережье Сомали. «Экипаж судна сообщил, что вчера за ним следовали две лодки, после чего он исчез», — сказал Стид.

Как сообщили агентству в правительстве Шри-Ланки, под флагом которого шло судно, на борту танкера находились восемь человек.

Руководитель частной морской охранной компании Грэм Гиббон-Брукс заявил агентству, что корабль был легкой мишенью, потому что двигался медленно и слишком близко к берегу.

В период своего расцвета в 2011 году сомалийские пираты совершили 237 нападений у берегов Сомали и взяли сотни заложников, отмечает агентство. Их активность упала после того, как владельцы судов усилили меры безопасности и стали избегать побережья Сомали.