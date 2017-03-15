В Москве начинается неделя ирландской культуры

«Мы рады, что Русская православная церковь (РПЦ) официально признала День святого Патрика, нашего национального святого. Он будет праздноваться в России 30 марта, и нам приятно это по двум причинам: во-первых, потому что Россия почитает святого Патрика так, как мы это делали на протяжении многих веков, а во-вторых, потому что эта новость пришлась весьма кстати к открытию фестиваля», — сказал журналистам посол Ирландии в РФ Эдриан Макдейд.

По его словам, фестиваль проходит в Москве уже десятый раз, а парад в честь святого Патрика — 25-ый, в этом году его проведут 18 марта в парке «Сокольники». Парад возглавят ирландские музыканты и артисты уличных театров. Как отмечают организаторы фестиваля, сразу после парада все участники смогут отправиться на гала-фестиваль «День и Ночь святого Патрика» в «Известия Hall», где их будет ждать музыка и танцы. На гала-концерте выступят лучшие фолк-рок-группы из России и Ирландии: REALTA, LEIF, Waldorf & Cannon, John Delargy & Streams of whiskey из Ирландии, «Тинтал», «Тролль Гнёт Ель», St. Patrick’s Brigade, оркестр шотландских волынщиков City Pipes, Folk Fiction, а также ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Folkdance, Ceilidh и iDance.

Как рассказала директор фестиваля Анна Грязнова, кинопрограмма в этом году будет одной из самых интересных за всю историю фестиваля. Так, в среду он откроется фильмом Джона Карни «Синг стрит», который в этом году был номинирован на «Золотой глобус», также в ретроспективу включили картину этого же режиссера, которая открывала самый первый ирландский кинофестиваль в Москве в 2008 году, — «Однажды». Лента получила более 80 номинаций и премий, включая премию «Оскар» за лучшую песню и номинацию на «Грэмми» за лучший саундтрек. Более того, зрителям покажут документальный фильм «Крутой вираж» об ирландском гонщике «Формулы 1» Томми Берне, комедию «Хулиганье», драму «Осада Жадовиля» и картину «Юг». Всего в программу вошли 11 полнометражных фильмов и два сборника короткого метра — игровые и анимационные фильмы.

В рамках недели пройдет целый ряд эксклюзивных образовательных мероприятий.