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02:59 (мск), источник: РБК

МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году

В 2016 году в мире произошло рекордное за последние 25 лет количество авиационных происшествий. Об этом сообщается в отчете Международного авиационного комитета (МАК).

Источник: AP 2017

Согласно документу, в 2016 году произошло 63 авиационных происшествия, из которых 28 — в коммерческой авиации, 35 — в авиации общего назначения. В МАК отметили, что 2016 год установил «печальный рекорд» по количеству происшествий и расследований, проведенных комитетом за прошедшие 25 лет.

Жертвами катастроф в гражданской авиации стали 74 человека. В катастрофах в коммерческой авиации погибли 44 человека
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При этом в комитете отметили, что, как и в предыдущие два года, авиационных катастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжелых самолетах в 2016 году не произошло.

В МАК отметили, что авиационные происшествия, обусловленные «человеческим фактором», в 2016 году происходили в 94% от общего числа происшествий. Также комитет среди причин выделил ошибочные действия экипажа, потерю контроля за пространственным положением ВС при попадании в метеоусловия и другие.

Международный авиационный комитет в 2016 году подключился к расследованию 57 авиакатастроф. Среди них — крушение Ту-154 Минобороны над Черным морем, борту которого находились 92 человека, 64 из которых были артистами ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. ​Также в самолете находилась исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Комментарии
1
vesta
Високосный год. Карма.
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