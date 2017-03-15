МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году

Согласно документу, в 2016 году произошло 63 авиационных происшествия, из которых 28 — в коммерческой авиации, 35 — в авиации общего назначения. В МАК отметили, что 2016 год установил «печальный рекорд» по количеству происшествий и расследований, проведенных комитетом за прошедшие 25 лет.

При этом в комитете отметили, что, как и в предыдущие два года, авиационных катастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжелых самолетах в 2016 году не произошло.

В МАК отметили, что авиационные происшествия, обусловленные «человеческим фактором», в 2016 году происходили в 94% от общего числа происшествий. Также комитет среди причин выделил ошибочные действия экипажа, потерю контроля за пространственным положением ВС при попадании в метеоусловия и другие.

Международный авиационный комитет в 2016 году подключился к расследованию 57 авиакатастроф. Среди них — крушение Ту-154 Минобороны над Черным морем, борту которого находились 92 человека, 64 из которых были артистами ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. ​Также в самолете находилась исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.