Дело «Почты России» переслали в Минкомсвязи

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», СКР возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству «Почты России». Примечательно, что первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа Дмитрий Страшнов, а высокопоставленный чиновник самого министерства — директор департамента организационного развития Ирина Лаптева, которую заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных, правда, именно в пользу господина Страшнова.

По данным «Ъ», первое процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по материалам, поступившим из Генпрокуратуры, принял старший следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Андрей Гилев. В течение почти четырех месяцев он рассматривал и в рамках доследственной проверки перепроверял данные о злоупотреблениях во ФГУП «Почта России» и Минкомсвязи, поступившие в СКР за подписью первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана. Ранее главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства надзорного ведомства выявило, что должностные лица министерства утвердили в июне 2015 года выплату премии главе «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере 95,4 млн руб. Сама сумма рассчитывалась на основании отчета ФГУПа об итогах работы в 2014 году. В документах было указана чистая прибыль «Почты России» — 1,2 млрд руб. Однако, как посчитали сотрудники надзорного ведомства, эта сумма образовалась лишь из-за того, что в отчетном году ФГУП получило из бюджета 5,4 млрд руб. А по многим показателям работы «Почта России» не достигла запланированных на год показателей.

В частности, отмечалось, что план по инвестициям в предприятие не превысил 57% от намеченных. А потому, по расчетам Генпрокуратуры, премия главы «Почты России» должна была составлять не более 3,2 млн руб.

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При всем этом также вскрылось, что при назначении Дмитрия Страшнова на должность в 2014 году и заключении с ним контракта в обход действующего законодательства не была обговорена так называемая величина норматива возможной премии. Обо всем этом господин Буксман написал в своем представлении в СКР, попросив изучить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Страшнова за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), а также в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи, в действиях которых он усмотрел признаки халатности (ст. 293 УК РФ). Однако следователь Андрей Гилев принял совсем другое решение. Он возбудил уголовное дело в отношении 35-летней Ирины Лаптевой, директора департамента организационного развития Минкомсвязи, за превышение должностных полномочий — «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы).

Именно в компетенцию госпожи Лаптевой входит формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных ей организаций

По версии следствия, она необоснованно отдала указания о выплате Дмитрию Страшнову зарплаты в 2014—2015 годах в размере 46 млн руб. и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн руб.

Таким образом, СКР изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 млн руб. Более того, сам глава «Почты России» в деле пока фигурирует лишь косвенно, хотя Андрей Гилев прямо указал, что, по его мнению, Ирина Лаптева превышала свои должностные полномочия именно в его пользу. Отметим, что в момент совершения предполагаемого преступления госпожа Лаптева, психолог и юрист по образованию, полтора года проработала в должности директора департамента Минкомсвязи, а ранее являлась его заместителем. До этого госпожа Лаптева преподавала, работала старшим психологом в банке «Уралсиб» и занималась подбором кадров в Россельхозбанке.

При этом дальнейший процессуальный статус самого Дмитрия Страшнова теперь зависит от показаний госпожи Лаптевой, а также экспертиз, в том числе финансовой и бухгалтерской, которые будут назначены в рамках расследования