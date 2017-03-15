Дело «Почты России» переслали в Минкомсвязи
Его фигурантом стала чиновница, премировавшая Дмитрия Страшнова.
Его фигурантом стала чиновница, премировавшая Дмитрия Страшнова.
Как стало известно «Ъ», СКР возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству «Почты России». Примечательно, что первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа Дмитрий Страшнов, а высокопоставленный чиновник самого министерства — директор департамента организационного развития Ирина Лаптева, которую заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных, правда, именно в пользу господина Страшнова.
По данным «Ъ», первое процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по материалам, поступившим из Генпрокуратуры, принял старший следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Андрей Гилев. В течение почти четырех месяцев он рассматривал и в рамках доследственной проверки перепроверял данные о злоупотреблениях во ФГУП «Почта России» и Минкомсвязи, поступившие в СКР за подписью первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.
Ранее главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства надзорного ведомства выявило, что должностные лица министерства утвердили в июне 2015 года выплату премии главе «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере 95,4 млн руб. Сама сумма рассчитывалась на основании отчета ФГУПа об итогах работы в 2014 году. В документах было указана чистая прибыль «Почты России» — 1,2 млрд руб. Однако, как посчитали сотрудники надзорного ведомства, эта сумма образовалась лишь
При всем этом также вскрылось, что при назначении Дмитрия Страшнова на должность в 2014 году и заключении с ним контракта в обход действующего законодательства не была обговорена так называемая величина норматива возможной премии.
Обо всем этом господин Буксман написал в своем представлении в СКР, попросив изучить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Страшнова за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), а также в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи, в действиях которых он усмотрел признаки халатности (ст. 293 УК РФ).
Однако следователь Андрей Гилев принял совсем другое решение. Он возбудил уголовное дело в отношении 35-летней Ирины Лаптевой, директора департамента организационного развития Минкомсвязи, за превышение должностных полномочий — «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы).
По версии следствия, она необоснованно отдала указания о выплате Дмитрию Страшнову зарплаты в 2014—2015 годах в размере 46 млн руб. и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн руб.
Таким образом, СКР изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 млн руб.
Более того, сам глава «Почты России» в деле пока фигурирует лишь косвенно, хотя Андрей Гилев прямо указал, что, по его мнению, Ирина Лаптева превышала свои должностные полномочия именно в его пользу.
Отметим, что в момент совершения предполагаемого преступления госпожа Лаптева, психолог и юрист по образованию, полтора года проработала в должности директора департамента Минкомсвязи, а ранее являлась его заместителем. До этого госпожа Лаптева преподавала, работала старшим психологом в банке «Уралсиб» и занималась подбором кадров в Россельхозбанке.
Кроме того, как сообщал «Ъ», прокуратура передала в столичный главк СКР материалы по другому «премиальному делу» — выплаты 270 млн руб. премий по итогам работы в 2014—2015 годах Дмитрием Страшновым своим заместителям. В этом случае прокуроры опять же усмотрели в действиях гендиректора «Почты России» нарушение ст. 201 УК РФ. Кроме того, надзорное ведомство ведет проверку законности и обоснованности покупки ФГУПом двух лайнеров Ту-204 для перевозки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию.
В СКР «Ъ» вчера подтвердили сам факт возбуждения уголовного дела. В Генпрокуратуре от комментариев воздержалась. По некоторым данным, это связано с тем, что Александр Буксман еще не получил официального ответа из СКР на свое обращение. В Минкомсвязи уголовное преследование начальника департамента не комментировали.
Сергей Сергеев