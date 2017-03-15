Группу террористов найдут и обезвредят в Приморье

На учениях отработают комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению преступной деятельности условной террористической группы, проникшей в Артем для совершения терактов.

Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края. На определенной штабом территории возможно введение временных правовых ограничений.

Поэтому оперативный штаб НАК в Приморском крае просит жителей и гостей Приморья с пониманием отнестись к необходимости таких учений, содействовать представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.