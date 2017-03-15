Сотрудники приморского нацпарка спасли истощенного барсука

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» совместно со специалистами Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных спасли молодого азиатского барсука, который по неизвестной причине преждевременно пробудился от зимнего сна и рисковал не выжить на морозе. Животному уже оказали необходимую помощь и накормили, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Как и медведи, зимой барсуки впадают не в глубокую спячку, а лишь в длительный сон — температура тела у них снижается только на 1−3 градуса. Морозный период эти животные проводят в норах, ничем не питаются и существуют за счет накопленного летом и осенью жира. Барсуки плохо приспособлены к передвижению по снегу и в целом к жизни на морозе. Поэтому встреча с этим хищником зимой (нашли его в конце февраля) — большая редкость.

Незадачливого хищника обнаружили государственные инспекторы «Земли леопарда» в центральной части национального парка. Барсук выглядел истощенным, медленно передвигался по снегу.

Поэтому сотрудники отдела науки, которым сообщили о необычной для этого времени находке, приняли решение временно изъять животное из дикой природы. Барсук был направлен на передержку в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО «Центр «ТИГР»).

После тщательного осмотра животному оказали необходимую ветеринарную помощь. Получив укол антибиотика и противопаразитарные препараты, азиатский барсук стал осваиваться в оборудованной для него импровизированной берлоге — здесь морозы ему уже не страшны. Для большей эффективности лечения был составлен специальный рацион. Сегодня подопечный Центра реабилитации питается мясом, рыбой, яйцами и творогом.

По традиции назвать молодого самца решили, связав имя с местом, в котором животное встретило людей. Барсук был обнаружен неподалеку от сопки Синий Утес, на западных склонах которой берет начало река Барабашевка.

По одной из версий, перевод этого имени с китайского языка звучит как «спящий зверь», что также очень подходит сонливому барсуку.