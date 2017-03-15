Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Чиновники в Турции объяснили отказ принимать корабли из Крыма
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Боевики ИГИЛ недовольны оружием, которое продает им Украина – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники приморского нацпарка спасли истощенного барсука

Он по неизвестной причине раньше времени пробудился от зимнего сна и рисковал не выжить на морозе.

Источник: leopard-land.ru

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» совместно со специалистами Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных спасли молодого азиатского барсука, который по неизвестной причине преждевременно пробудился от зимнего сна и рисковал не выжить на морозе. Животному уже оказали необходимую помощь и накормили, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Как и медведи, зимой барсуки впадают не в глубокую спячку, а лишь в длительный сон — температура тела у них снижается только на 1−3 градуса. Морозный период эти животные проводят в норах, ничем не питаются и существуют за счет накопленного летом и осенью жира. Барсуки плохо приспособлены к передвижению по снегу и в целом к жизни на морозе. Поэтому встреча с этим хищником зимой (нашли его в конце февраля) — большая редкость.

Незадачливого хищника обнаружили государственные инспекторы «Земли леопарда» в центральной части национального парка. Барсук выглядел истощенным, медленно передвигался по снегу.

Поэтому сотрудники отдела науки, которым сообщили о необычной для этого времени находке, приняли решение временно изъять животное из дикой природы. Барсук был направлен на передержку в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО «Центр «ТИГР»).

После тщательного осмотра животному оказали необходимую ветеринарную помощь. Получив укол антибиотика и противопаразитарные препараты, азиатский барсук стал осваиваться в оборудованной для него импровизированной берлоге — здесь морозы ему уже не страшны. Для большей эффективности лечения был составлен специальный рацион. Сегодня подопечный Центра реабилитации питается мясом, рыбой, яйцами и творогом.

По традиции назвать молодого самца решили, связав имя с местом, в котором животное встретило людей. Барсук был обнаружен неподалеку от сопки Синий Утес, на западных склонах которой берет начало река Барабашевка.

По одной из версий, перевод этого имени с китайского языка звучит как «спящий зверь», что также очень подходит сонливому барсуку.

«Вероятно, перед зимой барсук набрал недостаточно жира, поэтому и покинул свою нору в поисках пищи, которые едва ли увенчались бы успехом из-за обильных снегопадов в конце февраля, — отметила старший научный сотрудник ФГБУ “Земля леопарда”, зоолог Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Екатерина Блидченко. — Поэтому ослабленному хищнику исключительно повезло — он встретил сотрудников нацпарка. Теперь мы будем следить за его состоянием. По прогнозам, процесс реабилитации должен занять не менее месяца. Мангугай должен набраться сил и окрепнуть. Уже в конце марта — начале апреля для всеядного барсука в лесу появится достаточно пищи, тогда мы и вернем его домой, в дикую природу».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
К выходным во Владивостоке потеплеет до +9°С
СМИ: Елизавета II одобрит законопроект о Brexit 16 марта
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
В отношении Эмманюэля Макрона начато расследование
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь