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03:50 (мск), источник: АиФ Иркутск

Первую ледовую переправу закрыли в Приангарье

Зимняя трасса стала опасной для движения.

В Боханском районе на реке Ангаре была закрыта ледовая переправа «Каменка-Свирск». Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, это первая зимняя трасса в Приангарье, которая перестала функционировать.

Решение о закрытии ледовой переправы в Боханском районе было принято межведомственной комиссией в составе государственных инспекторов по маломерным судам, сотрудников полиции, специалистов дорожной службы Иркутской области и представителей администрации муниципального образования.

Всего в настоящее время в области действует 50 ледовых переправ в 19 районах.

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