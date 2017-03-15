Первую ледовую переправу закрыли в Приангарье
Зимняя трасса стала опасной для движения.
Зимняя трасса стала опасной для движения.
В Боханском районе на реке Ангаре была закрыта ледовая переправа «Каменка-Свирск». Как сообщает
Решение о закрытии ледовой переправы в Боханском районе было принято межведомственной комиссией в составе государственных инспекторов по маломерным судам, сотрудников полиции, специалистов дорожной службы Иркутской области и представителей администрации муниципального образования.
Всего в настоящее время в области действует 50 ледовых переправ в 19 районах.