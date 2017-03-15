Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
03:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Массовые проверки обещает ГИБДД автолюбителям Приморья

Приморская госавтоинспекция предупреждает о массовых проверках соблюдения правил перевозки несовершеннолетних, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

21 марта в Приморье пройдут массовые проверки водителей на нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Акцию проведут ради напоминания о необходимости соблюдения правил перевозки детей, а также предупреждения аварий с участием несовершеннолетних.

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Приморье по-прежнему далека от идеала. В январе-феврале зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, из них — 25 с участием детей-пассажиров. Один несовершеннолетний пассажир погиб, 34 — травмировано. В восьми происшествиях установлены нарушения правил перевозки детей и подростков.

По данным ГИБДД, с начала года выявлено порядка трех тысяч нарушений, что вселяет тревогу, особенно с учетом того, что наказание за нарушения правил перевозки несовершеннолетних существенно, — на сегодня штраф составляет 3000 рублей.

По мнению приморских полицейских, профилактическая операция, организованная в преддверии весенних каникул, станет своевременным напоминанием для нерадивых автомобилистов.

Контроль ДПС будет особенно пристальным возле образовательных учреждений, крупных торгово-развлекательных центров. Поскольку профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции, то в операции примет участие максимальное число сотрудников ГИБДД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Массовые проверки обещает ГИБДД автолюбителям Приморья
СМИ: Елизавета II одобрит законопроект о Brexit 16 марта
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
В отношении Эмманюэля Макрона начато расследование
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь