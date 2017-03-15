Массовые проверки обещает ГИБДД автолюбителям Приморья
Приморская госавтоинспекция предупреждает о массовых проверках соблюдения правил перевозки несовершеннолетних, сообщает ИА Дейта.
Приморская госавтоинспекция предупреждает о массовых проверках соблюдения правил перевозки несовершеннолетних, сообщает ИА Дейта.
21 марта в Приморье пройдут массовые проверки водителей на нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Акцию проведут ради напоминания о необходимости соблюдения правил перевозки детей, а также предупреждения аварий с участием несовершеннолетних.
Обстановка с детским
По данным ГИБДД, с начала года выявлено порядка трех тысяч нарушений, что вселяет тревогу, особенно с учетом того, что наказание за нарушения правил перевозки несовершеннолетних существенно, — на сегодня штраф составляет 3000 рублей.
По мнению приморских полицейских, профилактическая операция, организованная в преддверии весенних каникул, станет своевременным напоминанием для нерадивых автомобилистов.
Контроль ДПС будет особенно пристальным возле образовательных учреждений, крупных