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07:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

15 марта в Челябинске синоптики обещают +2 градуса и ветер

На отдельных участках дорог гололедица.

Днём температура воздуха в Челябинске составит +2 градуса, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 15 марта, в городе ожидается переменная облачность, без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха днём 0,+2 градуса, ночью -9,-11. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с.

Сегодня по народному календарю день Федота. «Отколь ветер от Федота до Федула (18 апреля), оттоль от Петровок (25 мая) до Мокрой Мокриды (1 августа), а то и всё лето».

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