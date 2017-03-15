Хреном и горящим осетром удивили хабаровские повара китайских коллег
Дальневосточную столицу представляли три
Дальневосточную столицу представляли три
Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.
В Харбине завершился международный конкурс кулинарного искусства, который организовали администрация Хабаровска, городской центр международного сотрудничества и краевая ассоциация рестораторов, а также китайские мастера кулинарии.
Китайские и российские
По такому случаю вход в него украсили триколоры. Дальневосточную столицу представляли три
Несмотря на то, что недостатка в продуктах в Харбине нет, для того, чтобы создать истинно русские кулинарные шедевры,
«Мы привезли с собой наборы наших русских специй, сливки, которые в Китае, к сожалению, не того качества — ненатуральные, белые грибы — их здесь не достать», — рассказал бренд
Китайские шефы готовят из того, что есть. Причудливым образом выкладывая омара,
«Самое главное — не удивить
Жюри, в составе которого китайские
«Коллеги очень интересуются. Мы сегодня готовили на кухне. Они не отходили от нас, они всё записывали, снимали и так далее. Мы с удовольствием поделились с ними секретами», — говорит председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников.
Китайские повара решили приготовить курицу с инжиром «А ля рус», винегрет, рыбу в картофельном пюре. Хабаровские шефы создали куриную грудку с вялеными томатами и спаржей, обжаренную с беконом. К ней шло цветное картофельное пюре и жареные вешенки. А к рулету из зерновой говядины с белыми грибам, запечённому в
После финального блюда и подсчета голосов места распределились следующим образом — третье место заняли три китайских повара, второе — два российских и один китайский, а лидерами стали два шефа: хабаровчанин — управляющий кафе «Пахлава» Владимир Тимагин и его коллега из Поднебесной. Им вручили кубки и медали. Как отметили представители администрации дальневосточной столицы, этот фестиваль стал одной из форм продвижения Хабаровска как бренда, а также российских продуктов на китайский рынок.
«Мы ведем политику долговременную и агрессивную. Агрессивную — в хорошем смысле слова, чтобы показать имидж города Хабаровска и зафиксировать его на международном уровне. Такова наша тактика и стратегия», — оценил итоги конкурса заместитель мэра города Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александр Александров.
Так, это соревнование стало промежуточным этапом в целой череде кулинарных конкурсов. 24 — 25 июня на набережной Амура планируется провести фестиваль ухи с участием российских и китайский рестораторов. Около двухсот поваров будут готовить 2,5 тонны ухи. Кроме того, в настоящее время администрация города работает над организацией ещё одного крупного международного кулинарного конкурса, который пройдет в июле 2017 года также в Харбине. В нем планируют принять участие повара из Хабаровска, Гонконга, Сингапура, городов Китая и Южной Кореи.