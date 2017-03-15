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06:51 (мск), источник: РИА Новости

Мексиканская фирма предлагает выполнить работы по освещению стены Трампа

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Небольшая мексиканская компания Ecovelocity из города Пуэбла готова предоставить услуги по освещению стены, которую планирует построить на границе США и Мексики президент Дональд Трамп.

Источник: РИА Новости

«Это могло бы быть освещение только с мексиканской стороны, не думаю, что нам разрешили бы работать с другой стороны, они сказали, что там им интересна только чисто американская продукция», — приводит заявление главы компании Теодоре Аталлы портал Universal.

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Сама мексиканская фирма — очень небольшая, и насчитывает всего четырех сотрудников

Ее президент Аталла в свое время приехал в Мексику из Египта. При этом Аталла утверждает, что его проект обойдется США весьма дешево.

Сейчас уже порядка 640 компаний со всего мира, в первую очередь, из самих США, изъявили желание в той или иной форме принять участие в реализации проекта строительства стены на границе с Мексикой.

В ноябре еще одна мексиканская фирма Grupo Cementos de Chihuahua не исключила возможности поставки своего цемента для реализации планов Трампа по строительству стены.

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