Отбросами продолжают «прессовать» нерадивых автолюбителей в Хабаровске

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Зловонная атака нерадивых автолюбителей продолжает набирает бороты в Хабаровске. Иномарку, перегородившую подъезд к мусорным бакам на улице Шатова, разгневанные противники стихийных парковок снова завалили пакетами с отходами, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фотоотчет с проделанной «воспитательной работой» борцов с неправильными парковками появился в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. По словам очевидцев, автолюбитель перегородил подъезд к мусорным контейнерам на улице Шатова. Противники стихийных парковок тут же «одарили» незадачливого водителя пакетами с отходами."Так и надо с такими, «Наваливать мусор или нет — вопрос, а вот картинку с помятой дверью или пробитой гвоздем шиной надо было на лобовуху наклеить. Думаю, намек был бы хорошим», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.