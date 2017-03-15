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04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отбросами продолжают «прессовать» нерадивых автолюбителей в Хабаровске

В этот раз под зловонную «раздачу» попал водитель на улице Шатова.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Зловонная атака нерадивых автолюбителей продолжает набирает бороты в Хабаровске. Иномарку, перегородившую подъезд к мусорным бакам на улице Шатова, разгневанные противники стихийных парковок снова завалили пакетами с отходами, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фотоотчет с проделанной «воспитательной работой» борцов с неправильными парковками появился в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. По словам очевидцев, автолюбитель перегородил подъезд к мусорным контейнерам на улице Шатова. Противники стихийных парковок тут же «одарили» незадачливого водителя пакетами с отходами."Так и надо с такими, «Наваливать мусор или нет — вопрос, а вот картинку с помятой дверью или пробитой гвоздем шиной надо было на лобовуху наклеить. Думаю, намек был бы хорошим», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

Напомним, ранее мусорными пакетами закидали иномарку, оставленную у подъезда дома № 169 на улице Краснореченской в Хабаровске. Кроме того, весьма доходчивый способ борьбы с автохамами продемонстрировал и водитель крана-манипулятора в краевом центре. Автомобиль, перегородившую дорогу другим машинам в районе бизнес-центра «Золотые башни» на Восточном шоссе, водитель грузоподъемной машины обложил бетонными блоками.

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