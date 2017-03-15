Китайцы споют песни группы «Любэ» на конкуре в Новосибирске
Услышать песни группы «Любэ» в исполнении китайских вокалистов. Необычный певческий конкурс «Голос дружбы» сегодня пройдет в НГТУ.
Услышать песни группы «Любэ» в исполнении китайских вокалистов. Необычный певческий конкурс «Голос дружбы» сегодня пройдет в НГТУ.
Участвуют в нем, как русские исполнители — студенты сибирских вузов, так и гости из Поднебесной. Сибиряки отдают предпочтение современному китайскому репертуару — со сцены сегодня прозвучат популярные песни,
Жюри оценит сценическое мастерство, вокал, уровень владения иностранным языком. Эти же требования и к солистам из Китайской народной республики. Правда, петь им придётся на русском. Лучших определят в двух номинациях: сольный вокал и дуэт.
Награда победителям — языковая стажировка в летнем лагере Даляньского университета.