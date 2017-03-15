Иркутяне жалуются на слишком горячие батареи в квартирах

Иркутяне стали жаловаться на слишком горячие батареи в квартирах. Как 15 марта 2017 года сообщила пресс-служба межрегиональной ассоциации СРО «Содружество ЖКХ», жалобы стали поступать на прошлой неделе в контакт-центр «500−100». По мнению иркутян, ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям следовало бы уменьшить температуру батарей в те дни, когда на улице днем наблюдаются плюсовые температуры.

«Обращения жителей фиксируются, хотя я не могу сказать, что они носят массовый характер. С начала предыдущей недели было лишь 21 обращение. При проверке температуры в квартирах выяснялось, что она находится в пределах нормы: 23−24 градуса. Я бы сказал, что это происходит из-за субъективного ощущения температуры отдельными людьми, массово подъездами и домами не обращаются», — прокомментировал ситуацию руководитель контакт-центра «500−100» Борис Макаренко.

Специалисты управляющих компаний также проверяли температурный режим теплоносителя в домах, откуда поступали жалобы. Во всех домах температура воды в трубах была нормативной для среднесуточной температуры воздуха около нуля градусов. Технический эксперт СРО «Содружество ЖКХ» Александр Константинов сообщил, что требования жителей снизить температуру батарей или отключить отопление совсем для большинства многоквартирных домов Иркутска невыполнимо по техническим причинам.

Сейчас разница между дневными и ночными температурами может составлять больше 20 градусов. Тепло в элеваторные узлы большинства домов подается из магистральных труб ресурсоснабжающей организации, где вода той температуры, какой должна быть по правилам, согласно графику среднесуточной температуры. Огромная система из труб, по которым прогоняются тонны горячей воды, не может чутко реагировать на смену погодных параметров несколько раз в сутки. Температура меняется один раз в 24 часа — диспетчером тепловых сетей, который настраивает систему в соответствии с данными официального прогноза погоды.

Соответственно, температура воды в батареях большинства домов Иркутска зависит от погоды, регламентов работы «Ново-Иркутской ТЭЦ» и правил составления прогноза погоды. Исключение составляют менее сотни домов, где находятся тепловые пункты с погодоведомым оборудованием. В таких домах оборудование при повышении или понижении фактической температуры воздуха на улице самостоятельно снижает температуру теплоносителя, циркулирующего по дому, следовательно, и экономит деньги жителей.

На улице Карла Либнехта, например, в двух соседних домах установлены старый элеватор и новый погодоведомый тепловой пункт, который жители решили поставить в подвал во время капитального ремонта по федеральной программе в 2013 году. У соседей по домам различаются и температура в квартирах, и счета за отопление. Так, сегодня в доме с элеваторным узлом температура теплоносителя была 60 градусов Цельсия, а в доме с тепловым пунктом — 47 градусов Цельсия. Кроме того, управляющая компания в режиме реального времени видит изменения температуры горячей воды в тубах дома с тепловым пунктом — показания передаются через модем.

Установка теплового пункта может стоить до миллиона рублей, а такие решения принимают все жильцы на общем собрании. Также с наступлением теплой погоды на общем собрании 100% голосов могут решить вопрос о досрочном окончании отопительного сезона, но для этого нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха не менее семи дней подряд была не ниже + 8 градусов. Также необходимо учитывать, что погода весной крайне неустойчивая, и всегда может ухудшиться. Тогда жители дома начнут мерзнуть и писать жалобы.