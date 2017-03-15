Бен Аффлек заявил, что прошел курс лечения от алкоголизма

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек заявил, что прошел курс терапии от алкогольной зависимости, от которой он страдает уже на протяжении долгого времени. Сообщение об этом опубликовано во вторник на официальной странице звезды Голливуда в социальной сети Facebook.

«Я завершил лечение от пристрастия к алкоголю», — написал актер. Он отметил, что боролся с данной зависимостью в прошлом и «будет продолжать противостоять ей в будущем».

Аффлек подчеркнул, что «хочет жить полной жизнью и как можно лучше выполнять обязанности отца».

Лауреат двух премий «Оскар» подчеркнул, что сделал лишь «первый из многих шагов» на пути к полной победе над пристрастием к алкоголю. Он поблагодарил за поддержку родственников и друзей, а также актрису Дженнифер Гарнер, которая в настоящее время является его супругой. В 2015 году голливудская чета заявила о намерении развестись, однако этот процесс еще не завершен.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей, младший из которых — Самуэль — появился на свет в 2012 году. По сведениям СМИ, актеры приняли решение развестись, в частности, из-за болезненного пристрастия Аффлека к азартным играм, сам он опровергал эти утверждения.

Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Так, в 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии. Его официальный представитель заявил тогда, что некоторые из членов семьи актера в прошлом страдали от данной зависимости.