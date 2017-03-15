Бен Аффлек заявил, что прошел курс лечения от алкоголизма
Актер отметил, что боролся с данной зависимостью в прошлом и «будет продолжать противостоять ей в будущем».
Актер отметил, что боролся с данной зависимостью в прошлом и «будет продолжать противостоять ей в будущем».
«Я завершил лечение от пристрастия к алкоголю», — написал актер. Он отметил, что боролся с данной зависимостью в прошлом и «будет продолжать противостоять ей в будущем».
Аффлек подчеркнул, что «хочет жить полной жизнью и как можно лучше выполнять обязанности отца».
Лауреат двух премий «Оскар» подчеркнул, что сделал лишь «первый из многих шагов» на пути к полной победе над пристрастием к алкоголю. Он поблагодарил за поддержку родственников и друзей, а также актрису Дженнифер Гарнер, которая в настоящее время является его супругой. В 2015 году голливудская чета заявила о намерении развестись, однако этот процесс еще не завершен.
Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей, младший из которых — Самуэль — появился на свет в 2012 году. По сведениям СМИ, актеры приняли решение развестись, в частности,
Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Так, в 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии. Его официальный представитель заявил тогда, что некоторые из членов семьи актера в прошлом страдали от данной зависимости.