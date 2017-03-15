Старейшую больницу Красноярска приспособят под современные нужды

Департамент муниципального заказа мэрии Красноярска объявил аукцион на проведение реставрации одного из зданий старинной больницы на ул. Вейнбаума. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно материалам заказа, потенциальному подрядчику предстоит разработать проект реставрации здания, в котором нужно отразить возможность современного использования. Также победитель торгов должен оценить техническое состояние объекта и получить необходимые документы от контролирующих органов. Что именно должно появиться в корпусе, не уточняется.

Первоначальная стоимость контракта — 2,9 млн рублей. Проект необходимо подготовить в течение 5 месяцев после подписания договора.

Сейчас идет прием заявок от всех желающих. Итоги аукциона подведут 27 марта.

Напомним, комплекс старинных больничных зданий на ул. Вейнбаума был продан частному лицу в ноябре прошлого года. До этого торги три раза объявлялись недействительными. Победитель аукциона согласился заплатить за лот первоначальную цену — 72,8 млн рублей.

Добавим, на территории больницы находится храм Святителя Николая Чудотворца. На данный момент храм недоступен для прихожан и нуждается в реконструкции. Объект передан во владение красноярской епархии, а близлежащая территория приватизации не подлежит.