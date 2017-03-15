Ученые показали пожираемую черной дырой звезду (ВИДЕО)

Австралийский телескоп ATCA обнаружил двойную звездную систему Х9, которая состоит из черной дыры и белого карлика. Последний расположен настолько близко к черной дыре, что она постепенно пожирает своего соседа, передает Seeker.

В ходе изучения астрономы установили, что белый карлик находится от черной дыры на расстоянии в два с половиной раза большем, нежели Луна от Земли.

Расположена двойная система на удалении 14,8 тыс. световых лет от нашей планеты.

Также ученые просчитали, что полный оборот вокруг черной дыры белый карлик совершает всего за 28 минут, причем постепенно он становится все меньше. Вначале черная дыра уменьшит его до размера планеты, а позднее все тело планеты будет высосано.