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05:39 (мск), источник: Newslab.ru

Ритмы народа мира представят на шоу барабанщиков в Красноярске

Красноярцам покажут шоу лучших барабанщиков Красноярска и необычные трюки на ударных инструментах.

Красноярцам покажут шоу лучших барабанщиков Красноярска и необычные трюки на ударных инструментах. Концерт «Ритмы планеты» представит шоу двух оркестров — Оркестра ударных инструментов Siberian Percussion и Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина.

В программе концерта будут ритмичные песни и танцы народов мира, за дирижерским пультом большого сводного оркестра — Валерий Шелепов. Пришедших ждет не только звуковое шоу, но и танцевальное — танцы народов мира в исполнении лучших коллективов города.

Программа заинтересует всех любителей ударных инструментов, танцевальных ритмов, а также путешественников, интересующихся музыкой народов из разных уголков планеты.

Концерт состоится 19 марта на сцене Большого концертного зала филармонии.

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