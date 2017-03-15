Во Владивостоке пропал директор НИИ

Напомним, что накануне из неофициальных источников стало известно о том, что в ТИНРО-центре неназванная правоохранительная структура провела обыски, а Лев Бочаров — задержан. Причиной этого, якобы, стало уголовное дело о незаконной продаже за границу морских животных, о чем стало известно осенью 2016 года. Никаких официальных комментариев по этому поводу силовики пока не дали. По одной из версий, дело возбудила Военная прокуратура ТОФ, но редакции ИА «Дейта» в ведомстве уточнили, что информации по возможному задержанию Бочарова у них нет.

«Сегодня Лев Бочаров на работу не вышел, — подтвердил пресс-секретарь ТИНРО-Центра Константин Осипов. — Мы ждем официальной информации по этому делу, которая должна быть обнародована сегодня же».