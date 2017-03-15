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05:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке пропал директор НИИ

Директор ТИНРО-центра Лев Бочаров не вышел сегодня на работу. В учреждении надеются, что вскоре должна появиться официальная информация о том, куда и в связи с чем пропал директор отраслевого НИИ. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Напомним, что накануне из неофициальных источников стало известно о том, что в ТИНРО-центре неназванная правоохранительная структура провела обыски, а Лев Бочаров — задержан. Причиной этого, якобы, стало уголовное дело о незаконной продаже за границу морских животных, о чем стало известно осенью 2016 года. Никаких официальных комментариев по этому поводу силовики пока не дали. По одной из версий, дело возбудила Военная прокуратура ТОФ, но редакции ИА «Дейта» в ведомстве уточнили, что информации по возможному задержанию Бочарова у них нет.

«Сегодня Лев Бочаров на работу не вышел, — подтвердил пресс-секретарь ТИНРО-Центра Константин Осипов. — Мы ждем официальной информации по этому делу, которая должна быть обнародована сегодня же».

Отметим, что ситуация с возможным задержанием Бочарова очень напоминает историю с задержанием бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко. 20 декабря прошлого года Сидоренко не вышел на работу, о его местонахождении не было данных, а слухи о возможном задержании силовики не комментировали. И только на следующий день поступила официальная информация о задержании чиновника и помещении его под домашний арест в связи с уголовным делом о мошенничестве.

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