Волонтёры просят помощи пермяков в поисках пропавшей Екатерины Туренко
Поисковые мероприятия состоятся в субботу.
Поисковые мероприятия состоятся в субботу.
Волонтёры просят помощи пермяков в поисках пропавшей Екатерины Туренко. В субботу, 18 марта, всех желающих приглашают на поисковые мероприятия. В 09.00 утра горожан ждут с торца ТЦ «Айсберг». Участники должны быть в непромокаемой обуви, иметь при себе лыжные палки, перекус, термосы. Также нужны пермяки на личном транспорте.
Напомним, 25-летняя Екатерина Туренко исчезла 8 марта, а утром 9-ого ее видели вблизи Камского моста.