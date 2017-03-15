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07:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Волонтёры просят помощи пермяков в поисках пропавшей Екатерины Туренко

Поисковые мероприятия состоятся в субботу.

Волонтёры просят помощи пермяков в поисках пропавшей Екатерины Туренко. В субботу, 18 марта, всех желающих приглашают на поисковые мероприятия. В 09.00 утра горожан ждут с торца ТЦ «Айсберг». Участники должны быть в непромокаемой обуви, иметь при себе лыжные палки, перекус, термосы. Также нужны пермяки на личном транспорте.

Напомним, 25-летняя Екатерина Туренко исчезла 8 марта, а утром 9-ого ее видели вблизи Камского моста.

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