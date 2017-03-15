Волонтёры просят помощи пермяков в поисках пропавшей Екатерины Туренко. В субботу, 18 марта, всех желающих приглашают на поисковые мероприятия. В 09.00 утра горожан ждут с торца ТЦ «Айсберг». Участники должны быть в непромокаемой обуви, иметь при себе лыжные палки, перекус, термосы. Также нужны пермяки на личном транспорте.