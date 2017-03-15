Красноярка лишилась пенсии из-за долгов ее полной тезки
Женщина не получала выплат почти год.
Женщина не получала выплат почти год.
Жительница Красноярска осталась без пенсии после того, как на нее «повесили» долги полной тезки из Кемеровской области. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова.
Согласно документу, в марте прошлого года пенсионерка обнаружила, что ее банковскую карту заблокировали. Женщина выяснила, что с ее счета были сняты 125 тыс. рублей для погашения долгов по кредиту. При этом пенсионерка не имела никаких задолженностей. Оказалось, что красноярку перепутали с ее полной тезкой из Новокузнецка, а кузбасские приставы не заметили разницу в адресах.
Обращения женщины в банк и в УФССП по Кемеровской области не принесли результатов. Пенсионерка подала заявление в прокуратуру, однако ее жалобу передали кузбасским приставам, после чего дело вновь приостановилось.
В итоге в ситуацию пришлось вмешиваться красноярскому омбудсмену. После обращения уполномоченного в центральный аппарат ФССП пенсионерке вернули деньги. По некоторым данным, женщина получила свою пенсию в декабре прошлого года.
Напомним, аналогичный случай произошел в ноябре прошлого года. Жительница Москвы рассказала журналистам, что ежемесячно погашает долги своей полной тезки из Красноярска. После этого ошибку в базе исправили, а женщина решила вернуть свою девичью фамилию.