Красноярка лишилась пенсии из-за долгов ее полной тезки

Жительница Красноярска осталась без пенсии после того, как на нее «повесили» долги полной тезки из Кемеровской области. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова.

Согласно документу, в марте прошлого года пенсионерка обнаружила, что ее банковскую карту заблокировали. Женщина выяснила, что с ее счета были сняты 125 тыс. рублей для погашения долгов по кредиту. При этом пенсионерка не имела никаких задолженностей. Оказалось, что красноярку перепутали с ее полной тезкой из Новокузнецка, а кузбасские приставы не заметили разницу в адресах.

Обращения женщины в банк и в УФССП по Кемеровской области не принесли результатов. Пенсионерка подала заявление в прокуратуру, однако ее жалобу передали кузбасским приставам, после чего дело вновь приостановилось.

В итоге в ситуацию пришлось вмешиваться красноярскому омбудсмену. После обращения уполномоченного в центральный аппарат ФССП пенсионерке вернули деньги. По некоторым данным, женщина получила свою пенсию в декабре прошлого года.

Напомним, аналогичный случай произошел в ноябре прошлого года. Жительница Москвы рассказала журналистам, что ежемесячно погашает долги своей полной тезки из Красноярска. После этого ошибку в базе исправили, а женщина решила вернуть свою девичью фамилию.