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06:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики обнадежили жителей Приморья

Приморские синоптики рассказали, чего ждать жителям края от погоды в ближайшие дни, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 15 марта, существенных осадков в Приморье не ожидается. Ветер слабый, на побережье — северный, умеренный до сильного. Температура воздуха от ноля до плюс десяти градусов.

По информации Примгидромета, в четверг и пятницу в крае ожидается погода преимущественно без осадков, только местами, на севере, могут пройти небольшие осадки. В ночные часы температурный фон составит от ноля до минус четырнадцати градусов, днем от одного до двенадцати градусов тепла.

На выходных погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Температура ночью от ноля до десяти градусов мороза, в горных районах — до минус пятнадцати. Днем воздух по краю прогреется: будет от трех до тринадцати градусов тепла.

Во Владивостоке до конца рабочей недели сохранится погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит около ноля, днем от пяти до восьми тепла.

На выходных во Владивостоке осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного. Температура ночью также около ноля, днем потеплеет до плюс шести- девяти градусов тепла.

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