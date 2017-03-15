Городом женихов и невест признан Новосибирск

Спад рождаемости зафиксирован по последним данным Новосибирскстата во всех регионах Сибирского федерального округа. По итогам прошлого года, в Сибири родились 267 тысяч младенцев, что на 10,7 тысяч (3,8%) меньше, чем в 2015 году. Лидером среди сибирских регионов с наибольшим снижением числа новорожденных стал Омск. Здесь спад составил 7,4%.

В Новосибирской области тоже отмечен спад, но минимальный — всего 1,9%.

Что касается сыгранных свадеб, то в прошлом году в целом по Сибири их было зарегистрировано более 130 тысяч (86,3% к 2015 году). Более 85 тысяч семей распались.

— Новосибирская область является регионом с наибольшим числом зарегистрированных браков, — сообщили VN.ru в Новосибирскстате. — Областным управлением по делам ЗАГС в 2016 году их было зарегистрировано 20,9 тысяч. Разводов — 13 тысяч. Таким образом, на 100 браков в регионе приходились 62 развода.

Добавим, что в прошлом году миграционная убыль численности населения Сибири составила 12 590 человек. Среди сибирских регионов наибольшая миграционная убыль наблюдалась в Иркутской области, где число выбывших в другие государства и регионы России превысило прибывших на 7146 человек. Наибольший миграционный прирост сложился в Новосибирской области (15 284 человека).